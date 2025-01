Espera Villegas 'castigo ejemplar' por homicidio del empresario Gerardo González Seco

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, espera castigo ejemplar de parte de quienes juzguen el caso del homicidio del empresario lagunero, Gerardo González Seco y mandó un mensaje a los empresarios de la Laguna asegurando que en su gobierno habrá cero impunidad.

"Yo espero de tanto los jueces como quien lleve estos casos se genere un castigo ejemplar para que no haya, primero, ninguna duda para que vean que ni en Gómez ni en Lerdo ni en ningún lugar de Durango, mientras yo sea gobernador, va a haber impunidad, cero impunidad, sea quien sea el responsable así sea de mi familia. Eso nunca lo vamos a permitir", dijo Villegas Villarreal.

El gobernador de Durango señaló que González Seco era amigo en lo personal y que tuvo la oportunidad de estar cerca de la familia.

"Es muy lamentable. Gerardo era mi amigo en lo personal. Yo lamento mucho lo que sucedió", dijo el mandatario quien destacó una labor conjunta entre las autoridades estatales y municipales para detener al presunto responsable "Alejandro" N.

"La Fiscalía hizo su trabajo de manera rápida, y bueno, la Policía Municipal también, fueron los primeros que lo detuvieron, después nos los entregan a nosotros nosotros o llevamos a Durango. Él está bajo un proceso. Hoy cambia el contexto porque desgraciadamente falleció Gerardo", dijo el mandatario.

El gobernador aseguró que pudo hablar con los familiares del fallecido empresario lagunero.