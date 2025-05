Espera senador Colosio Riojas retroalimentación en Ley de Telecomunicaciones

El senador de MC, Luis Donaldo Colosio Riojas, señaló respecto a la reforma propuesta a la Ley de Telecomunicaciones llamada también como 'ley mordaza' que preocupa la forma en la que está planteada originalmente porque más que una pieza legislativa que regule las telecomunicaciones en México pareciera más una ley de censura y que así como viene planteada originalmente es una amenaza a la libertad de expresión y a la comunicación responsable en México.

No obstante, celebró que se haya detenido el albazo legislativo que se quería aplicar en la Cámara y que además se abrieran las puertas a un conversatorio de la mano de expertos, mismo que iniciará este 8 de mayo.

"Espero que esas retroalimentación sean incorporadas al texto final del documento. Sinceramente espero que no sea una simulación más del oficialismo. Nosotros como Movimiento Ciudadano lo estamos tomando muy en serio, llevamos varios expertos a estos conversatorios para que puedan aportar experiencia y conocimientos tanto en lo legislativo como en lo técnico de manera que se pueden integrar al cuerpo de la legislación. Esperemos que así sea y que sea un ejercicio de parlamento abierto". señaló Colosio.

Destacó que es importante la apertura del parlamento para incidir en el proceso de construcción de las leyes para que escuchen no a la oposición sino a los expertos.

A favor de la soberanía de México

Colosio dijo que ve con buenos ojos la respuesta que ha tenido México en el tema de los aranceles de Estados Unidos.

"Yo sí veo con buenos ojos la respuesta que ha tenido México. De entrada logramos que el amparo del TMEC nos protegiera de la guerra arancelaria de Estados Unidos, pero no así para Canadá, Entorno a Estados Unidos ha sido bastante buena y nos ha librado de consecuencias mayores a diferencia de otros países del mundo y esperemos que así continúe porque la relación que hemos construido México y Estados Unidos en las últimas décadas ha sido siempre de una buena relación comercial", aseguró.

Respecto de la propuesta de que entren militares estadounidenses a territorio mexicano señaló que no está de acuerdo y lo consideró completamente inaceptable el que un Gobierno de otro país venga México a hacer cualquier otro tipo de intervención para arreglar los problemas de México.

Dijo que por ello es necesario el diálogo internacional entre ambas naciones y no sólo a nivel Ejecutivo pues hay voces radicales en EEUU que quieren votar a los cárteles mexicanos como células terroristas y así darle la oportunidad al Ejército Estadounidense de poder intervenir militarmente en México "eso algo que no se puede permitir y que la soberanía es lo primero que se tiene que guardar pero no se trata nada mas de decir 'soberanía' 'soberanía' pues eso es algo que se hace trabajando".

También dijo que si Estados Unidos se sale del tratado de libre comercio eso afectaría la economía de América del norte "la verdad es que las fuerzas políticas y económicas de su país no se lo van a permitir puede haber una revisión y en esta revisión pueden entrar algunos conatos de renegociación, de algunos parámetros del tratado pero el tratado llegó para quedarse", acotó Colosio.