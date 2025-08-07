Coahuila MORENA MONCLOVA AHMSA Gobierno de Coahuila Educación

MORENA

Espera Morena que responda la SCJN favorablemente antes de diciembre

Esta acción deberán discutirla los nuevos magistrados de la SCJN que inician con sus funciones a partir de septiembre

Espera Morena que responda la SCJN favorablemente antes de diciembre

Espera Morena que responda la SCJN favorablemente antes de diciembre

ISABEL AMPUDIA

Será antes de diciembre cuando el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de MORENA espera recibir una respuesta ante la acción de inconstitucionalidad que presentó en contra de las Reformas al Código Electoral en Coahuila, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Al respecto, el líder de MORENA en Coahuila, Diego del Bosque, mencionó que se recibió la información hace unos días de que ya estaba lista la impugnación, y se optó por promover una acción de inconstitucionalidad en la SCJN ante estas modificaciones al Código Electoral en Coahuila por varias razones.

En ese sentido, recordó que recientemente la presienta Claudia Sheinbaum, anunció que se inició un proceso largo y cuidadoso para hacer una Reforma Electoral a nivel nacional donde hay una comisión, además de que se van a hacer foros, un parlamento abierto, y se va a escuchar a especialistas y a todos los actores porque es lo que corresponde cuando viene una modificación de tal importancia.

“Aquí (Coahuila) fue una semana de discusión, hubo tres ejercicios vía zoom, incluso estuvieron cerrados, solamente para los diputados y se aprobó el ultimo día del periodo ordinario del Congreso local, entonces de origen, eso nos parece que no se debe de hace en una sociedad democrática.



Por la anterior, afirmó que vuelven a cometer muchos errores, ya que se meten en temas que son competencia federal, como es el caso de los tiempos de las coaliciones.




“Contradicen la Constitución con el tema de repartición de espacios plurinominales poniendo criterios extra a lo que establece la Constitución, en la que viene muy claro que ningún partido podrá tiene 8% de sobrerrepresentación ni 8% de subrepresentación, entonces creo que esta vez no cuidaron ni la forma en el tema de como lo hicieron y en el fondo, otra vez están incurriendo en errores que ya habían tenido en algún momento, pero esperábamos nosotros que la SCJN nos de la razón en esta ocasión”, subrayo.




Mencionó que este jueves se presentó dicha acción en la ciudad de México, y le tocará a la nueva Corte, la cual entra en septiembre, por lo que recordó que todos los temas que lleguen, será la nueva Corte quien los vea, por lo que mínimo será hasta septiembre que lo discutan los nuevos magistrados, y que prácticamente será el primer tema que van a tener.




“La respuesta se tiene que dar en este mismo año, porque la Reforma, uno de los cambios que tiene, es que quieren empezar el proceso electoral en diciembre, por lo que nosotros esperamos que sea lo más pronto posible para saber con que reglas se van a jugar las elecciones del 2026”, concluyó.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Coahuila

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Morena Coahuila

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Coahuila
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Espera Morena que responda la SCJN favorablemente antes de diciembre


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404776

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx