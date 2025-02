Esos aranceles no resuelven los problemas: Carlos Slim

Ante la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer 25 % de arancel a los productos mexicanos, el ingeniero Carlos Slim, presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso, consideró que el problema económico del país vecino no se resuelve con aranceles.

El empresario señaló en conferencia de prensa, que lo que tiene que hacer el gobierno estadounidense es fortalecer la inversión, reducir gastos "inútiles" y volver a tomar el liderazgo mundial.

"El problema económico de Estados Unidos no se resuelve con aranceles, sino con reducción del gasto.

"Yo creo que lo que tiene que hacer Estados Unidos es volver a agarrar el liderazgo mundial que ha tenido y para eso tiene que fortalecer la inversión de su país, reducir gastos inútiles, fortalecer la inversión de su país, e irse para arriba económicamente para que no se le quede atrás", dijo.

Ante la amenaza de Trump de imponer 25 % todas las importaciones de acero y aluminio, el empresario Carlos Slim consideró que esta afectación a México sería marginal.

"Sobre este tema de aranceles, en caso de que esto sí se impongan. ¿Cuál va a ser la afectación concreta para México?", se le preguntó en conferencia de prensa.

"Adivino no soy, no soy tan adivino. Primero, no sé que tanto vendamos de acero y las empresas que aquí venden acero tienen plantas en Estados Unidos. Aquí hay plantas de acero lo que exportamos allá pueden tener este asunto, pero estas mismas tienen plantas allá, en Estados Unidos. Entonces de acero no hay problema. Y aluminio no sé que tanto vendamos aluminio porque yo creo que compramos aluminio".