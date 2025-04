Escritores laguneros se despiden de Mario Vargas Llosa

El sol de abril pega de lleno sobre el asfalto en la colonia Villa San Agustín, al oriente de Torreón. Este barrio es uno de los pocos en la ciudad cuyas calles ostentan nombres de escritores. En las nomenclaturas pueden leerse varios de ellos, sobre todo los pertenecientes al llamado “boom latinoamericano”: Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes… un autor lleva al otro. Dentro de una cerrada, en una calle que apenas abarca dos cuadras, resalta el nombre de Mario Vargas Llosa, escritor peruano, nacionalizado español y ganador del Premio Nobel de Literatura 2010, quien falleció el pasado domingo en Lima, a la edad de 89 años.

La influencia literaria de este autor, en ocasiones señalado por sus polémicas posturas políticas, también se abrazó a escritores laguneros que hoy aprovechan la ocasión para conversar sobre sus obras y el legado tras su ausencia. Vicente Alfonso, Lucía Olivares, Carlos Castañón y Saúl Rosales, son cuatro plumas que, como lectores, han vibrado con la narrativa de Vargas Llosa y aceptado ser los pilares de este obituario.

PERSPECTIVAS

Desde Ciudad de México, Vicente Alfonso desenvuelve la memoria con su voz al momento de responder la llamada telefónica. Autor de novelas como Huesos de San Lorenzo (Tusquets, 2015) o La sangre desconocida (Alfaguara, 2022), comenzó a leer a Vargas Llosa cuando cursaba la preparatoria. Leer La tía Julia y El escribidor (1977) le sorprendió en demasía.

“Elegir un libro de Vargas Llosa es una tarea muy difícil. Aunque él se consideraba un autor que a veces volvía sobre los mismos temas, lo cierto es que el abanico de temas que contaba era amplísimo. Y no nada más es eso… sus registros, porque si tomas La tía Julia y el escribidor o Pantaleón y las visitadoras (1973), son novelas con una prosa muy ligera, con voces narrativas sumamente sarcásticas [...] Y tiene otro tipo de novelas como Conversación en La Catedral (1969), que durante muchos años fue mi novela favorita y son monumentos por la estructura que tienen”.

Vicente Alfonso además pudo conocer a Vargas Llosa en una edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), donde el autor peruano le firmó un ejemplar de La casa verde (1966). Cabe recordar que, con licencias literarias, otra de sus novelas, La ciudad y los perros (1962), reconstruye los abusos que el autor vivió en su paso por el Colegio Militar Leoncio Prado. Curiosamente, el ejemplar de La casa verde conseguido por Vicente Alfonso tiene los sellos de la biblioteca de ese colegio, algo que sorprendió a Vargas Llosa.

Por su parte, la periodista y escritora Lucía Olivares, autora de las novelas Señora bruja (2017) y La bruja no era yo (2021), agregó posiblemente leyó a Vargas Llosa por vez primera en La civilización del espectáculo (2012), mientras cursaba los últimos semestres de su carrera, y aquel texto la hipnotizó.

“Después leí Travesuras de la niña mala (2006) y me fascinó, me envolví en la historia, pude transportarme a cada espacio, a la soledad y vacío de Ricardo; de hecho, una de mis frases favoritas es ‘la primera lealtad no es con el qué dirán, sino con los sentimientos’, que la colgué en mi Facebook desde que la leí”.

Y tras el deceso de Vargas Llosa, el cual lamenta en sumo grado, una cuestión surca su pensamiento: “Últimamente me pregunto si actualmente estamos generando escritores ‘como los de antes’, con esa profundidad, con una estética cuidada, y, tal vez, es muy pronto para saberlo, pero creo que hemos simplificado mucho el lenguaje con el afán de aterrizarlo a los más jóvenes, hacerlo simple, entendible. Tal vez la comunicación es más amplia, más de masa, más rápida, pero ¿más hermosa? No lo creo”.

Para el historiador Carlos Castañón, quien se declara un lector y fanático de Mario Vargas Llosa, la pérdida del último Premio Nobel de Literatura latinoamericano le insta a resaltar la claridad en su manera de escribir.

“Leer a Vargas Llosa, si lo leemos con la intención de escribir, es aprender a escribir. Libros con los que entré de manera muy fácil fueron Pantaleón y las visitadoras, que no solamente me hizo reír y llorar, sino que es un libro muy breve que disfrutas muy rápido; La ciudad y los perros (1962) creo que es la perfecta novela de un adolescente en una instrucción militar o militarizada, mejor tensión no puede haber entre unos jóvenes que aspiran a ser ellos mismos y el orden militar”.

Finalmente, el maestro Saúl Rosales es más severo con el también miembro de la Academia Francesa, e indica que, si bien el mundo perdió a un gran escritor, también “la política perdió a un fascista”, esto en relación con las polémicas posturas políticas que Vargas Llosa solía adoptar, las cuales en los últimos años se inclinaban a la derecha. Asimismo, otro aspecto que ha faltado por señalar en los medios, indica Rosales, es la gran influencia que Vargas Llosa tuvo de Jean Paul Sartre.

“En cuanto al creador de literatura tan alto que es por su alta calidad, quiero decir que su obra es sumamente importante, porque si bien hubo novelas tendientes a lo mediocre, hubo otras en las que Vargas Llosa fue un autor extraordinario en tanto se preocupó por la situación social y ecológica”.

CREMAN SUS RESTOS

Este lunes 14 de abril por la tarde, los restos de Mario Vargas Llosa fueron cremados en la ciudad de Lima, capital de Perú y uno de los grandes escenarios de sus novelas, para luego ser entregados a sus hijos. Como dato curioso, el escritor peruano falleció el mismo día en que se conmemoró una década del deceso de otro gran escritor latinoamericano, el uruguayo Eduardo Galeano, quien partió el 13 de abril de 2015.