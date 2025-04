Es tiempo de 'pecar' con Michael B. Jordan en La Laguna

Mientras los Looney Tunes harán las delicias de chicos y grandes en las salas de cines, los amantes del terror y los fans de Michael B. Jordan tienen una buena opción gracias a Pecadores.

La película llegará hoy a los complejos cinematográficos locales, siendo parte de una de las opciones para entretenerse en este fin de semana.

La crítica ha amado a este filme dirigido por Ryan Coogler, encargado también de elaborar el guion. Cuenta con un 99 por ciento sobre 100 de aprobación en la página de Rotten Tomatoes.

En la trama del largometraje, tratando de dejar atrás sus problemáticas vidas, dos hermanos gemelos (Jordan) regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida.

Se sitúa en la década de los años 30. La historia está influenciada por la música blues y se rodó en 70 mm e IMAX, con el fin de que ofrezca una experiencia visual inmersiva a la audiencia.

Hace unos días, Michael B. Jordan y sus compañeros de reparto Hailee Steinfeld, Miles Caton y Wunmi Mosaku visitaron la Ciudad de México para ofrecer un adelanto de 25 minutos del largometraje y charlar con la prensa. En su encuentro con los medios de comunicación, Michael comentó que ama el trabajo que hace Ryan Coogler.

"Ryan siempre ha sabido ver en mí lo que incluso yo a veces no veo. Cuando me presentó la historia, supe que era una oportunidad única y un desafío que no podía dejar pasar.

"Michael tiene una habilidad increíble para sacar lo mejor de cada personaje y elevar la historia con su presencia", relató al diario El Universal. Los críticos han hecho comentarios muy positivos hacia el filme.

"Pecadores ofrece varias películas por el precio de una sola entrada. La mezcla es lo suficientemente audaz como para dejarte a la vez maravillado y abrumado. Ve a verla en IMAX, si puedes, y quédate a ver los créditos", dijo Elizabeth Weitzman de Time Out.

Por su parte, Eric Goldman de IGN expresó: "Ryan Coogler entra en el terreno del terror y lo clava en Sinners, que sumerge a sus vampiros en una historia profundamente personal, sentida, emocional, sexy y sangrienta que se te quedará grabada".