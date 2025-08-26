¿Es posible morir de un corazón roto? La ciencia tiene la respuesta

Seguramente has escuchado la frase “corazón roto”. Más que una expresión poética, describe un dolor emocional profundo que, en ciertas circunstancias, puede afectar seriamente la salud física y mental.

Aunque no se trata de una herida visible, el sufrimiento que provoca puede ser tan intenso como el dolor físico. Una pérdida, una traición o una despedida pueden causar un vacío difícil de explicar. Sanar un corazón roto requiere tiempo, paciencia y contención: hablar, llorar y rodearse de personas que comprendan lo que sentimos es clave para superar el proceso.

Durante años se pensó que morir de un “corazón roto” era solo una metáfora. Sin embargo, la ciencia ha confirmado su existencia real a través del síndrome de Takotsubo, una afección cardíaca provocada por estrés emocional extremo.

Aunque es más común en mujeres, los estudios revelan que los hombres son quienes presentan las complicaciones más graves cuando lo padecen. La medicina hoy lo reconoce como una señal clara de que las emociones también impactan el cuerpo.

¿Qué es el síndrome del corazón roto?

El síndrome de Takotsubo, o cardiomiopatía por estrés, fue identificado en Japón en los años 90. Ocurre cuando una experiencia emocional intensa, como una pérdida o una ruptura, provoca una disfunción temporal del músculo cardíaco, con síntomas similares a un infarto: dolor en el pecho, presión y dificultad para respirar.

A diferencia de un ataque cardíaco, no hay obstrucción arterial; el problema se debe a una oleada de hormonas del estrés que afecta la capacidad del corazón para bombear sangre. Aunque suele ser reversible, puede ser grave o incluso mortal. Estudios indican que el 90 % de los casos diagnosticados ocurren en mujeres mayores de 50 años, probablemente por factores hormonales vinculados a la menopausia.

Sin embargo, cuando los hombres lo padecen, su riesgo de muerte es mayor, posiblemente porque el diagnóstico se retrasa al no cumplir con el perfil clínico típico, lo que limita la atención médica oportuna.