Virales Insólito Viral Virales

Insólito

¿Es posible morir de un corazón roto? La ciencia tiene la respuesta

La medicina hoy lo reconoce como una señal clara de que las emociones también impactan el cuerpo

¿Es posible morir de un corazón roto? La ciencia tiene la respuesta

¿Es posible morir de un corazón roto? La ciencia tiene la respuesta

FÁTIMA MARTÍNEZ

Seguramente has escuchado la frase “corazón roto”. Más que una expresión poética, describe un dolor emocional profundo que, en ciertas circunstancias, puede afectar seriamente la salud física y mental.

Aunque no se trata de una herida visible, el sufrimiento que provoca puede ser tan intenso como el dolor físico. Una pérdida, una traición o una despedida pueden causar un vacío difícil de explicar. Sanar un corazón roto requiere tiempo, paciencia y contención: hablar, llorar y rodearse de personas que comprendan lo que sentimos es clave para superar el proceso.

Durante años se pensó que morir de un “corazón roto” era solo una metáfora. Sin embargo, la ciencia ha confirmado su existencia real a través del síndrome de Takotsubo, una afección cardíaca provocada por estrés emocional extremo.

Aunque es más común en mujeres, los estudios revelan que los hombres son quienes presentan las complicaciones más graves cuando lo padecen. La medicina hoy lo reconoce como una señal clara de que las emociones también impactan el cuerpo.

¿Qué es el síndrome del corazón roto?




El síndrome de Takotsubo, o cardiomiopatía por estrés, fue identificado en Japón en los años 90. Ocurre cuando una experiencia emocional intensa, como una pérdida o una ruptura, provoca una disfunción temporal del músculo cardíaco, con síntomas similares a un infarto: dolor en el pecho, presión y dificultad para respirar.


A diferencia de un ataque cardíaco, no hay obstrucción arterial; el problema se debe a una oleada de hormonas del estrés que afecta la capacidad del corazón para bombear sangre. Aunque suele ser reversible, puede ser grave o incluso mortal. Estudios indican que el 90 % de los casos diagnosticados ocurren en mujeres mayores de 50 años, probablemente por factores hormonales vinculados a la menopausia.


Sin embargo, cuando los hombres lo padecen, su riesgo de muerte es mayor, posiblemente porque el diagnóstico se retrasa al no cumplir con el perfil clínico típico, lo que limita la atención médica oportuna.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Virales

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: corazón roto síndrome de Takotsubo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
               

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Virales
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
¿Es posible morir de un corazón roto? La ciencia tiene la respuesta


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2409448

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx