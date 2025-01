¿Es posible desmayarse por contacto con fentanilo?, Esto dice la ciencia

En semanas recientes, el gobierno federal de Claudia Sheinbaum ha buscado desmentir al diario estadounidense The New York Times luego de publicar un reportaje sobre el fentanilo con fotografías donde los “cocineros” producen la droga con mínima protección.

Uno de los elementos usados para desacreditar la publicación del Times fue un video donde un oficial de policía en Estados Unidos se desmayó luego de tener contacto con el fentanilo. Pero ¿Cuál es la realidad en el terreno?

El fentanilo es una medicina opioide usada para tratar el dolor en personas y animales, pero que también puede ser producida ilegalmente y si tiene un mal uso derivar en una sobredosis, llevando a una persona a su muerte.

Sin embargo, el Departamento de Salud de Washington señala que es muy poco probable que una persona tenga una sobredosis solo por estar cerca, tampoco sucederá si estás expuesto a una persona que lo fuma o tocando la droga, sean pastillas o polvo.

La verdad sobre una exposición al fentanilo fue reiterada en por el director médico del Departamento de Medicina de Emergencia en la UC Davis Health, Daniel Colby, quien durante una entrevista en 2022 señaló que es una idea falsa el que el fentanilo pueda ser absorbido por la piel en una contacto casual.

Mientras tanto, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles advierte que el fentanilo una droga entre 50 a 100 veces más potente que la morfina y 30 a 50 veces más que la heroína, puede ser absorbida a través de la piel, los ojos o la mucosa.

La DEA reportó que dos miligramos de fentanilo ilícito proveen de una dosis fatal, siendo un cuarto de miligramo capaz de producir una reacción letal. Por lo que se recomienda administrar un tratamiento de Naloxone de forma inmediata y notificar a los paramédicos.

En julio del 2022, la revista Science publicó que una sobredosis de fentanilo se presenta cuando las personas pierden sensibilidad a los niveles de dióxido de carbono, el reflejo de “respirar profundo” no se presenta y es ahí cuando los niveles de oxígeno caen.

El problema se presenta ya sea con una sedación o cuando se presenta un “síndrome de tórax de madera” donde los músculos abdominales se vuelven rígidos por lo que respirar profundamente se vuelve difícil o imposible.

Los videos de oficiales de policía entrando en contacto con la droga y desvaneciéndose no son “farmacológicamente posibles”, por lo que advierte que se trata de una histeria, a las personas se les ha hecho creer que se desmayarán con solo ser expuestas incluso por recoger dinero del piso.

El paper “Police reports of accidental fentanyl overdose in the field: Correcting a culture-bound syndrome that harms us all” publicado en 2023 señala que la desinformación que crean las policías en Estados Unidos crea serios obstáculos para atender la crisis de sobredosis.

Ya que una emergencia por sobredosis que requiere atención rápida para prevenir una muerte se presenta como una situación de vida o muerte para los paramédicos. Además de perpetuar el estigma sobre las personas que usan este tipo de drogas como que son peligrosos e inclusos sus cuerpos venenosos.