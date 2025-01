Es el turno de

- Historia pura en el deporte lagunero, se escribirá esta noche en el nonagenario Estadio de la Revolución, donde a las 20:00 horas se cantará la voz de "Playball" para el primer juego de las Algodoneras del Unión Laguna, quienes harán su presentación en la Liga Mexicana de Softbol (LMS).

Por vez primera, un equipo de softbol femenil representará a la Comarca Lagunera en la máxima liga profesional de todo México, en un proyecto que aunque apenas está iniciando, ya ha caído de maravilla en el ánimo de los aficionados locales. Las Algodoneras recibirán a las Sultanes de Monterrey, finalistas de la temporada del año anterior, quienes serán un excelente sinodal para poner a prueba al equipo Guinda femenil, por lo que se espera un gran juego en el diamante y una verdadera fiesta al caer el out 21, pues posterior al choque de pelota, se realizará un concierto de inauguración de temporada, a cargo del renombrado grupo musical lagunero, Tropicalísimo Apache.

UN EQUIPO AGUERRIDO

Algodoneras y Sultanes ya se enfrentaron en cuatro duelos de pretemporada: se midieron en doble cartelera en La Laguna repartiendo triunfos y de igual manera en la Sultana del Norte, repartieron victorias en doble jornada, el pasado domingo. Previo al juego inaugural, las Algodoneras tuvieron ayer su práctica final de pretemporada para afinar los últimos detalles, donde el mánager Alfredo Lerma, mencionó que hasta el último momento decidirán quién será la abridora del juego inaugural ante Monterrey, luego de que, por cuestiones del clima, algunas jugadoras tienen problemas de salud.

También comentó que los juegos de preparación ante Sultanes Femenil funcionaron para llegar en buena forma al arranque de la temporada: "Fue bastante productivo, incluso el juego ante el seleccionado de la Liga Mayor de Softbol de La Laguna, porque nos permitieron medirnos y ver ajustes de juego para que las jugadoras estén en ritmo".

Mencionó que las bajas que se pudieran dar debido a los problemas de salud no deben afectar al funcionamiento de la novena Guinda: "Tengo un equipo listo que no depende de nadie, desafortunadamente hay muchachas que no están disponibles a consecuencia del clima, pero desde el día uno sabemos que no dependemos de nadie, hay 20 jugadoras disponibles, todas son iguales y todas harán un buen trabajo." Un equipo aguerrido y de buen corazón es el que promete el mánager del Unión Laguna para que la afición lo disfrute y asista a apoyarlo al Estadio de la Revolución. El roster de las Algodoneras está completo, arribando la infielder cubana Martha Torres como una pieza de refuerzo importante, previo al juego inaugural.