Erón Vargas tendrá función gratuita de cuentacuentos en el Teatro Nazas

Dice estar nervioso, como si el próximo domingo 23 de marzo, cuando a las 12:00 horas presente su espectáculo de cuentacuentos ‘Las tres preguntas’ en el Teatro Nazas, fuese la primera vez que subirá a un escenario. A pesar de su trayectoria, Erón Vargas muestra su humildad desnuda ante la grabadora, mientras el telón rojo, guardián de tantas funciones, custodia a sus espaldas.

“Estoy bien nervioso, como si fuera mi primera función de cuentacuentos”.

Son los días previos al Día Mundial del Teatro y Vargas ha trabajado un texto de León Tolstoi para montar un espectáculo infantil gratuito. Asegura que será algo diferente a lo que ha realizado, una nueva manera de contar cuentos al utilizar los recursos que ofrece un teatro: las luces, la oscuridad del foro, el apoyo de los técnicos.

“Enriquece mucho la participación de uno, pero al mismo tiempo te pone más retos; uno es más exigente como actor que al estar contando cuentos en una plaza, en un pario, en una cancha, en una sala audiovisual. Aquí lo puedes resolver de otra manera y el trabajo de las personas se convierte en otra cosa totalmente”.

León Tolstói publicó ‘Las tres preguntas’ en 1903. Ahora Erón Vargas trabaja sobre una adaptación donde los personajes han sido convertidos a animales. Por eso trata de influir en los sentidos del espectador a través de imitar sonidos de algunas especies. Acude al canto del gallo, al rebuzno del burro, al aullido del mono, pero también juega con las luces para mostrar el día y la noche, e interactúa con los asistentes para hacerlos partícipes.

“Todo esto va pegado a la idea que tuvo alguien y que la plasmó en un libro que es el cuento. Y toda esa idea la vas a traducir a un momento con la gente”.

El arte lo ha llevado por varios caminos, pero el teatro fue el espacio capaz de transformar su perspectiva.

“Donde más me emociono, donde más me lleno y me emociono de una manera agradable ha sido en el teatro. Siempre que voy a un teatro, yo estoy contento, encantado”.

TEATRO CON APERTURA

Por su parte, Pamela Murra, presidenta del Patronato del Teatro Nazas, compartió a El Siglo que el espectáculo gratuito de cuentacuentos se realizará cada mes.

“Estamos haciendo un llamado a toda la sociedad lagunera para que vengan aquí. El Teatro Nazas es su casa, queremos que vean el talento lagunero que tenemos”.

Cabe recordar que este sábado 22 de marzo, también en el Nazas, se llevará a cabo el Gran Maratón de Teatro de 17:00 a 21:00 horas, con la participación de cuatro compañías locales.

“Este año queremos abrir la puerta, que se puedan acercar al teatro con algunos eventos gratuitos de talento local”.