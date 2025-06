Ernesto Laguardia pide ayuda tras accidente en auto junto a su familia

El actor Ernesto Laguardia vivió momentos de angustia la noche del martes 17 de junio de 2025, luego de verse involucrado en un accidente automovilístico en calles de la Ciudad de México. A través de un video que publicó en Instagram, pidió ayuda desesperadamente tras esperar durante horas el apoyo de las autoridades, sin recibir respuesta.

Laguardia, recordado por su papel de villano como Rómulo Ancira en Corona de lágrimas y por su participación en Amor Real, relató que una camioneta lo chocó por detrás. Para su sorpresa, el vehículo responsable no contaba con seguro y sus ocupantes se negaron rotundamente a cubrir los daños. “Estoy aquí desde hace siete horas, me chocaron por atrás, la camioneta no trae seguro, llevo más de nueve horas esperando una patrulla… han pasado seis y ninguna se ha querido parar”, denunció el actor visiblemente molesto.

En su testimonio, el también exconductor del programa Hoy aseguró haber llamado más de once veces al 911 sin éxito. “Me cuelgan. Las personas están muy necias, muy agresivas, no quieren pagar. Muy decepcionado”, expresó en el video grabado desde el lugar del siniestro.

Además del estrés provocado por la larga espera, Laguardia temió por su seguridad y la de su familia, ya que los responsables del choque mostraban una actitud hostil. Su denuncia encendió las redes sociales, donde muchos seguidores expresaron indignación por la falta de respuesta de las autoridades y compartieron experiencias similares.

Hasta el momento, el actor no ha ofrecido una actualización sobre el desenlace del incidente, lo que ha alimentado las especulaciones sobre su situación actual.