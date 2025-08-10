Envían uniformes, útiles y libros a Laguna de Durango

A menos de un mes de que inicie el nuevo ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) distribuyó uniformes, útiles escolares y libros de texto gratuitos a siete bodegas regionales, entre ellas las ubicadas en La Laguna, a fin de que sean entregados a miles de estudiantes de nivel básico durante los primeros días de clases.

La dependencia educativa informó que se enviaron 192 mil paquetes de útiles escolares para educación primaria así como 2 mil 438 paquetes para nivel preescolar.

Cabe recordar que la SEED asignó un contrato por 28 millones 658 mil 121.34 pesos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la empresa Suministro Lary S.A. de C.V., relativo a la adquisición de paquetes de útiles escolares para alumnos de educación básica , correspondiente al nuevo ciclo escolar 2025- 2026. Con IVA, la cantidad se elevaría a 33 millones 243 mil 420.75 pesos y el calendario de entrega de los útiles escolares se estableció a más tardar el 15 de agosto del presente.

De igual manera se movilizaron a las bodegas regionales 380 mil uniformes escolares para preescolar, primaria y secundaria, incluidas las prendas para pueblos originarios. Para La Laguna, serán 113 mil 511 uniformes, distribuidos en los municipios beneficiados serán Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo, Mapimí, San Juan de Guadalupe, Santa Clara, Nazas, San Luis y San Pedro del Gallo.

Para el tema de los uniformes, la SEED asignó un contrato relativo a la adquisición de uniformes escolares a Grupo Decorativo ALGRO S.A. de C.V., por la cantidad de 169 millones 684 mil 220 pesos, ya con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) agregado.

Para el periodo lectivo, la Secretaría de Educación también repartirá 2 millones 200 mil libros de texto gratuitos que previamente envió la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) a esta entidad. A la región Lagunera, se destinarán 783 mil 765 ejemplares, de los cuales, 103 mil 299 libros se repartirán en educación preescolar mientras que 474 mil 846 ejemplares en nivel primaria y 205 mil 620 libros en escuelas secundarias.