Gómez Palacio y Lerdo DIF Gómez Palacio CFE Gómez Palacio Lerdo

Regreso a clases

Envían uniformes, útiles y libros a Laguna de Durango

Envían uniformes, útiles y libros a Laguna de Durango

Envían uniformes, útiles y libros a Laguna de Durango

ANGÉLICA SANDOVAL

 A menos de un mes de que inicie el nuevo ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) distribuyó uniformes, útiles escolares y libros de texto gratuitos a siete bodegas regionales, entre ellas las ubicadas en La Laguna, a fin de que sean entregados a miles de estudiantes de nivel básico durante los primeros días de clases. 

La dependencia educativa informó que se enviaron 192 mil paquetes de útiles escolares para educación primaria así como 2 mil 438 paquetes para nivel preescolar.  

Cabe recordar que la SEED asignó un contrato por 28 millones 658 mil 121.34 pesos, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la empresa Suministro Lary S.A. de C.V., relativo a la adquisición de paquetes de útiles escolares para alumnos de educación básica, correspondiente al nuevo ciclo escolar 2025- 2026. Con IVA, la cantidad se elevaría a 33 millones 243 mil 420.75 pesos y el calendario de entrega de los útiles escolares se estableció a más tardar el 15 de agosto del presente.

De igual manera se movilizaron a las bodegas regionales 380 mil uniformes escolares para preescolar, primaria y secundaria, incluidas las prendas para pueblos originarios. Para La Laguna, serán 113 mil 511 uniformes, distribuidos en los municipios beneficiados serán Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo, Mapimí, San Juan de Guadalupe, Santa Clara, Nazas, San Luis y San Pedro del Gallo.

Para el tema de los uniformes, la SEED asignó un contrato relativo a la adquisición de uniformes escolares a Grupo Decorativo ALGRO S.A. de C.V., por la cantidad de 169 millones 684 mil 220 pesos, ya con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) agregado. 


Para el periodo lectivo, la Secretaría de Educación también repartirá 2 millones 200 mil libros de texto gratuitos que previamente envió la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) a esta entidad. A la región Lagunera, se destinarán 783 mil 765 ejemplares, de los cuales, 103 mil 299 libros se repartirán en educación preescolar mientras que 474 mil 846 ejemplares en nivel primaria y 205 mil 620 libros en escuelas secundarias. 


Por otro lado, el titular de la SEED, José Guillermo Adame Calderón, informó que en este receso escolar, personal a su cargo, en coordinación con otras dependencias estatales, planea y define las rutas de distribución para que los alumnos reciban los materiales desde el primer día de clases, Además, comentó que una semana antes del inicio del ciclo, los jefes de sector, directores y docentes participarán en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE), con el fin de organizar a las comunidades educativas y asegurar la entrega puntual de todos los insumos.



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: útiles escolares libros de texto regreso a clases ciclo escolar

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Envían uniformes, útiles y libros a Laguna de Durango


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405393

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx