Entregarán en abril obra de bulevar Rebollo Acosta en Gómez

El Siglo de Torreón solicitó informes respecto a la modificación del monto a ejercer en el bulevar Rebollo Acosta, respecto a la proyección realizada el año pasado, ante lo cual, el director de Obras Públicas del Municipio de Gómez Palacio, Juan Salazar Reyes, explicó que aunque el costo total fue modificado, será una obra de la cual garantiza que será de la mejor calidad y que tendrá una vida útil de 20 años si se dan los mantenimientos correspondientes.

Otra modificación que hubo en la obra del bulevar Rebollo Acosta fue por cuestiones de disponibilidad de presupuesto, pues en un principio, la obra se planeó considerando recursos federales, lo que finalmente y pese a las gestiones realizadas en un año, no fue posible obtener. Originalmente, se deseaba ejecutar la obra en concreto hidráulico, lo que elevaba de 90 a 200 millones de pesos el monto a ejercer.

"Aquí el tema principal es el recurso. Podemos tener muy buenas intenciones, pero si no está el recurso, no podemos hacer más allá de lo que nos permita el tema económico. Este proyecto sí se generó en aquel momento con unas especificaciones diferentes a las que se está construyendo, pero eso no significa que lo que se está construyendo sea malo. Siempre hay el interés de la señora presidenta, Leticia Herrera, de hacer las obras de la mejor calidad posible y yo garantizo eso. Estamos trabajando para que así suceda y que sobre todo tengan una vida útil, que el ciudadano sienta que el recurso que pagan con sus impuestos se aplica correctamente", aseguró Salazar.

Señaló que el bulevar Rebollo Acosta se construyó hace más de 35 años, y que originalmente tenía una estructura a base de material pétreo en breña, "ahora ya tenemos un poquito más de calidad en los materiales que se utilizan, se está metiendo base hidráulica triturada de la mejor calidad. No menosprecio nada, porque antes las carpetas asfálticas eran en frío y ese era un procedimiento con el que se contaba, todo se ha ido modernizando", argumentó.

Vida útil de 20 años

Informó que en el caso del bulevar Rebollo Acosta, en el tramo de la calzada Carlos Herrera y bulevar Ejército Mexicano, se cuenta con un aforo vehicular en horas pico de hasta 2 mil 900 unidades por hora, y de esas, el 30 por ciento es tránsito pesado, por ser uno de los accesos principales al Parque Industrial.

"Precisamente, por eso se hizo un estudio de mecánica de suelos, nos arrojó que se tenía que reponer o recuperar para su compactación adecuada, cuando menos en un promedio de 30 centímetros de espesor, la subbase y la base hidráulica para recibir una cinta asfáltica, cinta de rodamiento, elaborada a base de material pétreo y concreto asfáltico", expuso.

Informó que en los 2,7 kilómetros que tiene la vialidad, 99 mil 763 metros cuadrados, se hará alguna rehabilitación, siendo que en el 80 % de la estructura se va a recuperar en el espesor de 30 centímetros. Todo lo que se recupere de estructura, recibirá una cinta asfáltica de 10 centímetros compactos, colocada en dos capas de 5 centímetros, dijo el director, para darle una vida útil cuando menos de 15 a 20 años libre de mantenimiento mayor, aunque sí se darán mantenimientos oportunos que se deben dar cada 5 años, como es el caso de riego de emulsión, negro, sello o slurry.

"Hay un tramo que está en la calle Juan Escutia, donde vamos a dar al entronque con 11:40, ese está en buenas condiciones y ahí solamente se va a dar un tratamiento preventivo para alargar la vida útil, pues todo el daño está de Juan Escutia a la calzada Carlos Herrera y de esta calzada al bulevar Ejército Mexicano", indicó Salazar.

Entrega será en abril

El director informó que se lanzó una la licitación pública nacional, al ser una obra de 90 millones de pesos, producto de un crédito bancario a través de Banobras, que solicitó el Ayuntamiento de Gómez Palacio a pagar a 10 años.

Se trató de la licitación pública nacional (PMGP-OM-LIC-OP-LPN-89/2024), cuyas bases costaron 20 mil pesos, la apertura de propuestas fueron el 10 de diciembre del 2024 y el fallo el 11 de diciembre del 2024.

"Este contrato se hizo para ejecutarse en un lapso de 10 a no más de 12 semanas. Los trabajos, en el tema de la construcción de vialidad son muy predecibles. Yo lo he comentado muchas veces; lo que puede retrasar una obra siempre es la disponibilidad del recurso y en esta obra afortunadamente, gracias a la señora presidenta, se cuenta con el recurso justo para completar la obra en el lapso que fue contratada, estaremos concluyendo a finales de Marzo y entregada al pueblo de Gómez Palacio alrededor de la segunda semana del mes de abril y le pedimos a la ciudadanía que tenga paciencia", aseguró el director, quien destacó que los 90 millones de pesos representan una inversión histórica la que se hará en esta vialidad.

También reiteró que no habrá necesidad de cerrar la obra completamente, pues hay anchos de cuerpo en esta vialidad de hasta 22 metros lineales, mismos que sirven para arrojar 7 carriles y actualmente se trabaja solo en tres carriles y una vez que se concluya la colocación de carpeta, se abrirá el otro como espejo, para no interrumpir la circulación.