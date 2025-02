Entregan vehículos a Policía de Torreón, con inversión de 55mdp

Con la intención de fortalecer y mejorar la capacidad operativa, esta mañana se realizó la entrega de 50 vehículos a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de Torreón, con una inversión de más de 55 millones de pesos.

El evento se llevó a cabo en la Plaza Mayor de esta ciudad y fue encabezado por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Román Alberto Cepeda González. Se entregaron camionetas de la marca Ford F-150 equipadas de manera táctica, así como 10 Durango SRT, 2 Ram 2500 tácticas acorazadas y 10 vehículos de penetración ligera como son las motopatrullas Suzuki 2023.

En su intervención, Jiménez Salinas comentó que estos eventos son muy importantes porque se fortalece la seguridad del Municipio y al mismo tiempo del Estado.

“Y esto es fundamental porque la seguridad es lo más importante para nosotros y aquí se manda un mensaje muy claro a toda la comunidad, no solamente de Torreón sino de La Laguna, de Coahuila, se manda un mensaje más allá de nuestras fronteras de que aquí trabajamos coordinados, de que aquí trabajamos con voluntad”, subrayó.

Detalló que tanto las instituciones, la iniciativa privada como el resto de los sectores de la sociedad cerraron filas y que en Coahuila “no nos esperamos a que haya un tema de inseguridad para actuar, no reaccionamos, aquí prevenimos, y todos los días invertimos en prevención, proximidad, en inteligencia, en fuerza, estas patrullas o las que hemos entregado en estos primeros meses del año, no se entregaron porque haya un problema, esto es algo cotidiano porque en el tema de seguridad no podemos echar campanas al vuelo, no podemos bajar la guardia, tenemos que aprovechar los momentos de paz y tranquilidad como los que vivimos, para robustecernos”.

Por su parte, el presidente municipal dijo que el primer eje de su gobierno es la seguridad y el orden pero que la coordinación, el respeto y la colaboración de esfuerzos en La Laguna y especialmente en Torreón, después de la creación del Mando Especial, “fue la clave para traer, hace más de una década, la seguridad a Torreón, a la Comarca, eso es importante.

El que el día de hoy podamos presenciar la primera entrega de 50 patrullas que en colaboración con el Gobierno del Estado, con el principal aliado Manolo Jiménez podemos hacer”. Cepeda González comentó que gracias a la seguridad, la ciudadanía de Torreón y de todo el estado de Coahuila, pueden acudir a trabajar y educar o simplemente, ir a un lugar de esparcimiento, además de que ello impacta positivamente en el tema de desarrollo económico y atracción de inversiones.

El alcalde mencionó que en Torreón, el 18.3% del presupuesto se destina a seguridad, lo que equivale a 650 millones de pesos anuales, en coordinación con el Estado.

“En donde la voluntad es el primer ejercicio en el que se claro, con el Ejército, con la Guardia Nacional, con nuestro principal aliado que es el Gobierno del Estado, con las corporaciones estatales, con el Poder Judicial, con el Poder Legislativo, y el día de hoy iniciar este evento con la entrega de 50 patrullas, con la sociedad civil, con el apoyo, con el respaldo, es fundamental”, expuso.

Dijo que recibió el Municipio con 450 elementos y que en la actualidad, hay más de 800, además de que en la administración anterior entregó 82 patrullas.

Finalmente, el comisario César Perales Esparza, director de la Policía Municipal indicó que con esta entrega, mejorará la respuesta de los elementos en las diferentes zonas de Torreón y que la inversión realizada en la adquisición de dichas unidades atiende una de las principales demandas de la ciudadanía, que es la seguridad. Al evento asistieron autoridades de los tres órdenes de gobierno, iniciativa privada, representantes del sector educativo y sociedad civil.