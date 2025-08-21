Entrega alcalde de Lerdo, Homero Martínez, glosa de su Tercer Informe de Resultados al Cabildo de Lerdo en sesión solemne

La mañana de este jueves, 21 de agosto, el alcalde, Homero Martínez Cabrera entregó la glosa de su tercer informe de Gobierno correspondiente al estado que guarda la administración pública municipal 2022-2025, en la sala Lic. Miguel Lerdo de Tejada, ubicada en el Salón Azul de la Presidencia Municipal de Lerdo.

El Alcalde de Lerdo compareció ante el Cabildo a las 8:32 horas y presentó el documento que contempla las acciones desarrolladas en el periodo comprendido del primero de septiembre de 2024 al mes de agosto de 2025.

Agradeció el respaldo de los regidores, el trabajo responsable de directores, coordinadores y jefes de departamento, y la participación de los ciudadanos lerdenses.

“El día de hoy, hago entrega de un documento que contiene las acciones, obras y proyectos que ejecutamos estos tres años, hoy podemos decir que se tienen grandes avances en materia de agua potable, en el servicio de drenaje, en la iluminación de la ciudad con lámparas de tecnología led, el gran avance en materia de pavimentación, la entrega de muchos edificios de gobierno que servirán como infraestructura municipal lo que representa un gran legado para las futuras generaciones”, manifestó el alcalde, Homero Martínez.

“Entregamos actualizado el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial que servirá como ejes rectores para el desarrollo de lerdo por los próximos 25 años”, destacó.

Señaló que el documento entregado representa una muestra de congruencia y de convicción democrática.

“Nos queda la satisfacción de haber trabajado de una manera activa, con carácter responsable, con acciones contundentes para alcanzar los objetivos trazados, nos ha caracterizado la tenacidad para caminar juntos sirviendo a los demás, y sin reivindicar ningún interés particular. Hemos consolidado nuestro sueño, aún con las adversidades, que hemos vencido. Hemos cumplido con nuestra palabra empeñada, trabajamos juntos con fe y esperanza por un Lerdo mejor, hicimos un gobierno de Resultados, ha sido el tiempo del pueblo y hemos cambiado el destino de Lerdo. ¡Muchas gracias!”, concluyó.

Posteriormente, entregó la glosa a la Mtra. Alina Arlette Rivera Quiñones, síndica municipal, en representación del Cabildo.

Lo anterior, conforme a lo establecido en el Artículo 169 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango, articulo 33 inciso A fracción IV, articulo 35 fracción III y 52 fracción quinta de la Ley Orgánica del Municipio Libre Del Estado de Durango; 73 inciso "B", fracción V del Bando de Policía y Gobierno de Lerdo, Durango, y artículo 16, fracción I, inciso "D" del Reglamento Interno del Republicano Ayuntamiento del Municipio.

El alcalde, Homero Martínez, dará un mensaje ciudadano en el Teatro Hermila Galindo, también hoy a las 5 de la tarde, donde hablará de algunas de las acciones más destacadas de su gobierno.