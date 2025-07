Entre laguneros nos apoyamos, dice abuelito vendedor de tamales que se viralizó durante lluvias

José Isabel Salas González, durante varios días a la semana, trabaja mucho con tal de sacar adelante a su esposa.

A sus 75 años, José Isabel vende unos ricos tamalitos rojos, de chile con queso y de rajas que son una delicia. Se ubica en la avenida Tecnológico de Lerdo, Durango; justo afuera de una tienda de conveniencia frente al Fraccionamiento San Lorenzo.

Hace unas semanas, Don José se hizo viral luego de que una cuenta de nombre Soy Jony publicó una foto de él, tratando de terminar dichos antojitos que traía justo en los días en los que las lluvias azotaron la región.Después de que esa publicación saliera a redes, muchas personas y hasta elementos de tránsito arribaron al lugar para comprárselos.

Como parte del programa Historias de Laguneros de este diario, anoche visitamos a Salas, quien vendía sus tamales porque, “están deliciosos”, dijo una señora que llevaba cinco de rojo.

El abuelito estaba en un inicio nervioso. Acomodó su gorra que dice “Mazatlán”, vio que su camisa luciera bien y empezó a platicar. No se quería quitar su cubrebocas porque, dijo, “lo uso por higiene porque vendo comida”, algo que habla muy bien de su familia y él.

Se le preguntó cómo se sintió de que tras la publicación llegaran tantas personas a apoyarlo.

“Es que así somos los laguneros, nos echamos la mano los unos otros. Los laguneros nos ayudamos. Me puse feliz y además, cuando llueve, pues más se antojan unos ricos tamales”, dijo contento.

Compartió José Isabel a Historias de Laguneros que él se dedica a este negocio porque su esposa se encuentra enferma y necesita pagar tratamientos y medicinas.

“Ella incluso venía conmigo a vender, pero está malita. Mis hijas preparan los tamales, yo los coso y luego me vengo pará acá desde los rumbos de Castilagua (Donde vive) a venderlos en mi triciclo de las 20.30 a 22:30 horas”.

Relató que la familia se ha unido más que nunca para poder sacar a adelante a su mujer y madre de sus hijos.Mientras algunas personabas rodeaban al abuelito, ya que querían tamales, pero no deseaban figurar en la entrevista, mencionó que antes se dedicaba a ofrecer elotes. Planea ahora vender ambos productos.

Explicó también que cuando alguien se le ha acercado a pedirle un tamalito pero no cuenta con dinero, le regala no uno sino varios porque sabe entiende muy bien lo que es tener necesidad y no contar con dinero.

Salas González agradeció nuevamente a la comunidad lagunera la ayuda que le han dado. Si usted quiere visitarlo puede hacerlo en el horario citado en la avenida Tecnológico de Lerdo, Durango; justo afuera de una tienda de conveniencia frente al Fraccionamiento San Lorenzo.