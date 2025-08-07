INSTITUCIONES

Enseñanza para todos

Lo que hace a las escuelas incluyentes

Enseñanza para todos

Enseñanza para todos

LÍDERES EN EDUCACIÓN

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) destacan que en el último censo de 2023, en México se registraron 8.8 millones de personas con alguna discapacidad. Un reto especial de la educación es lograr una total inclusión. Esto consiste, de acuerdo a la UNESCO, a eliminar las barreras que impidan a las personas, sin importar su condición, acceder a la educación o a un trabajo.

Ante este panorama, hay instituciones, como las pertenecientes al sistema de Universidad Tecnológicas, que afrontan este reto al modificar sus instalaciones y capacitar su personal. Estos son algunos elementos que implementan.

Movilidad

El objetivo de unas instalaciones incluyentes es lograr la independencia de todas las personas. Por eso se suelen emplear rampas, elevadores, puertas automáticas, de manera que quienes usan sillas de ruedas, muletas o con cualquier otra discapacidad motriz puedan desplazarse de un punto a otro sin la necesidad de otra persona.

A esto se suman guías podotáctiles, que marcan, desde el piso y con relieves, las direcciones que puede seguir una persona con discapacidad visual. Además, letreros en braille le ayudan a conocer en qué punto de la instalación se encuentra.

Para el estudio


Los materiales de estudio también cuentan con diversos formatos para que puedan ser apreciados por los estudiantes. Las impresoras en braille ayudan a las personas con discapacidad visual, y el empleo de traductores a la Lengua de Señas Mexicana, quienes trasladan las lecciones de los profesores a los estudiantes con discapacidad auditiva. Esto permite que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje.


Sensibilización


Un aspecto a destacar, cuando se habla de inclusión en cualquier ámbito, es el trabajo que se debe hacer al momento de sensibilizar a todas las demás personas del espacio, sean docentes, personal administrativo u otros estudiantes.


El Centro de Recursos para la Equidad Educativa expone que el esfuerzo de inclusión debe ser de toda la comunidad, lo que debe incluir a los padres de familia, en muchas ocasiones con pláticas y conferencias necesarias para que conozcan las necesidades de cada caso.


¿Por qué aprender lengua de señas?
VER MÁS ¿Por qué aprender lengua de señas?
Una vía de desarrollo e inclusión

               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de 

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: inclusión enseñanza

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de 
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Enseñanza para todos


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404747

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx