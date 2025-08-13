enfrenta gran reto profesional

Espectáculos Famosos KPOP Cazzu Otro Rollo Georgina Rodríguez

El actor habla con El Siglo de lo complicado que fue para él, encarnar a "Fernando" en Cautiva por amor

Erick Chapa ha destacado en diversos proyectos por su versatilidad y en el caso de Cautiva por amor no ha sido la excepción.

El actor brilla en dicha producción de TV Azteca en el papel de "Fernando Fausto", el cual ha sido un reto demasiado importante en su carrera.

" 'Fernando' es un doctor que está enamoradísimo de la protagonista (Litzy), tan es así que decide casarse con ella. Es un personaje que ha ido teniendo una transción muy fuerte. Hemos visto cómo se va decepcionando del matrimonio porque 'Jasmín' (La exJeans), es muy indiferente y es que aceptó casarse con él para vengarse de la familia de 'Fernando'.

"Como ustedes ya vieron se reencuentra con su amor de la juventud, 'María' (Rossana Nájera) y así se genera un triángulo amoroso, además de que mi papel pasa por muchos estados emocionales. Es muy trágico lo que le ha pasado, hasta se me acabaron las lágrimas, y les comparto que este personaje me exigió un nivel de actuación muy alto y un compromiso emocional muy fuerte", dijo vía telefónica.

Celebró el artista ser parte de Cautiva por amor, una historia que significó el regreso de los melodramas a Televisión Azteca.


"La verdad es que sí, ando muy feliz por ser parte de esta telenovela. Yo me formé en TV Azteca. Hice muchas novelas como Amor cautivo o Mujer comprada, que me ayudaron a irme formando y poco a poco ir haciendo mi carrera. Lamentablemente, se dejaron de hacer novelas, por lo cual tuve que buscar oportunidades en otros lados, sin embargo, siempre me quedó un dejo de tristeza, por esa razón de que se dejaron de realizar novelas en la televisora del Ajusco", aceptó.


Contó Erick la premisa de esta historia que también cuenta con las actuaciones de Plutarco Haza y Daniela Castro. Pasa de lunes a viernes porAzteca Uno a las 9:30 de la noche.


"Es la historia de 'Jazmín Palacios', una hermosa joven que fue secuestrada por 'Remigio Fuentes' que es mi padre en la trama. Durante este oscuro periodo, él abusó de 'Jazmín' e incluso intentó asesinarla junto a su bebé. Sin embargo, sobrevivió al brutal ataque y, tras doce largos años de recuperación y silencio, decide regresar a la hacienda de los Fuentes Mansilla para vengarse y lo hace, como dije antes, casándose con 'Fernando'".


Resaltó Chapa que Cautiva por amor ha sido bien recibida por la audiencia, ya que cuenta con varios puntos a su favor.


"Tiene un elenco extraordinario. A varios de mis compañeros ya los conocía como Litzy o Alejandra Lazcano. Con Rossana realicé un gran equipo. Se hizo una gran familia y eso se ha transmitido en la pantalla. La historia está muy bien contada. Ahora sí que ya tiene su público cautivo", externó.


Por otro lado, Erick Chapa mencionó al "Defensor de la Comunidad" que se siente satisfecho con lo que ha logrado hasta ahora en su carrera.


"Considero que he podido hacer muchas cosas en esta profesión. He sido parte de películas, series, novelas. Recién grabé otra telenovela en Colombia y acabo de firmar contrato para una serie de Sony. Me siento bendecido de que no haya parado el trabajo porque ustedes saben que en esta carrera a veces hay trabajo y a veces, no. Ha sido un año maravilloso".


Antes de terminar la llamada, Chapa dijo que tiene ganas de conocer la Comarca Lagunera. "Mis seguidores de esas tierras me han invitado y en verdad que ya tengo ganas de ir".


               
               


               

               
               

               
               
               
