Endurecen medidas contra motociclistas en Torreón: deberán portar casco, placas y licencia

Luego del accidente donde perdió la vida un motociclista que circulaba a exceso de velocidad por la calzada México y calle Leopoldo Villareal, en la colonia J.R. Mijares, el Municipio de Torreón endurecerá las medidas de seguridad para los conductores de estas unidades, que además de casco, deberán contar con placas y licencia.

Luis Alberto Morales Cortés, director de Vialidad y Movilidad Urbana, explicó que en los hechos del fin de semana se presentaron factores negativos muy notorios, como fue la velocidad del motociclista, que no traía casco de seguridad, la construcción de un bordo inadecuado, entre otros. Mencionó que existe preocupación porque los motociclistas que han fallecido en últimas fechas han participado de un accidente en el que son, tanto afectados como responsables.

Recordó que apenas el fin de semana anterior había muerto un menor de 15 años de edad al circular en una moto sin casco y perder el control; también hubo otro conductor de moto que le cortó la circulación un vehículo, iban en el mismo sentido y ocurrió otro accidente fatal.

Mencionó que se ha capacitado en Torreón a cerca de 7,800 motociclistas durante las dos administraciones del alcalde, en este año han sido 2,300 personas que han atendido este curso.

"Vamos a incrementar las medidas, nos vamos a poner más estrictos. Hoy van a salir de circulación, además del que no traiga casco, el que no traiga placa de circular y no tenga licencia. Esta medida la hicimos hace 2 años cuando se nos empezó a disparar este problema y fue cuando se presentaron los primeros casos donde un motociclista había chocado contra otro y uno de los dos había perdido la vida", comentó.

"Es una medida dura pero es necesaria porque no podemos seguir observando como, ante el creciente número de motocicletas, la venta de las mismas, las facilidades para la adquisición y el nulo conocimiento o capacitación, hoy nos está repercutiendo en estos números", añadió.