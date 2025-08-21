Encuentran sin vida a velador en la azotea de un taller en Torreón

La mañana de este jueves, alrededor de las 9:17 horas, se reportó al sistema de emergencias 911 la presencia de una persona inconsciente en la azotea del establecimiento Multillantas Atoyaca, ubicado en el kilómetro 7.5 de la autopista Torreón–San Pedro, a un costado del gimnasio RROSC.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, hasta el lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja y personal del Cuerpo de Bomberos, acompañados de elementos de Protección Civil, quienes confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada en el sitio por sus familiares como Edmundo Saavedra Méndez, de 78 años, con domicilio en el ejido La Concha, quien se desempeñaba como velador del lugar. Trascendió que el hombre había subido con una escoba para barrer el agua acumulada en el techo tras las lluvias registradas el miércoles por la tarde, cuando aparentemente sufrió un infarto.

El propietario del negocio, relató a las autoridades que él mismo localizó al trabajador inconsciente en la azotea y solicitó ayuda de inmediato.

En el área no se apreciaron indicios de riesgo o violencia, por lo que de manera preliminar se indicó que el fallecimiento ocurrió por causas naturales. Sin embargo, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley, la cual confirmará la causa oficial de la muerte.

En la atención del reporte participaron elementos de la Coordinación de Protección Civil del Estado y Municipal, Bomberos de Torreón, Cruz Roja, Seguridad Pública Municipal, así como elementos de la Agencia de Investigación Criminal y del Ministerio Público, quienes realizaron las diligencias correspondientes y abrieron una carpeta de investigación bajo la línea de muerte natural.