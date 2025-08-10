Encuentran sin vida a hombre en un árbol en General Cepeda

Policiaca Fallecimientos Suicidios Accidentes viales Saltillo Robos

ISABEL AMPUDIA

Macabro hallazgo fue el que tuvieron habitantes del ejido Oratorio en el municipio de General Cepeda, quienes al salir de hogar, se encontraron con un hombre pendiendo de un árbol.

Los hechos se registraron la mañana de este domingo, donde quien fue identificado como Juan Roberto de 55 años de edad, quien utilizó su camioneta como punto de apoyo para lograr su objetivo.

De inmediato dieron aviso a las autoridades, arribando al lugar oficiales de la Policía Municipal así como elementos de Protección Civil, quienes una vez que confirmaron el deceso procedieron a acordonar.

Al lugar también se dio cita personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las pesquisas y recolección de indicios.

Hasta el momento se ignoran las causas que llevarían al hombre a terminar con su existencia, ya que en el lugar no se encontró alguna carta póstuma, por lo que se espera que una vez que localicen a sus familiares, brinden información a la autoridad de las posibles causas.


Las indagatorias concluyeron, por lo que se ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Semefo, para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de su muerte.


               
               


               

               
               

               
               
               
