Encuentran cuerpo con huellas de violencia en ejido de Gómez Palacio

La tarde-noche de este martes, alrededor de las 19:00 horas, las corporaciones de seguridad activaron un fuerte operativo luego del hallazgo de un cuerpo sin vida con visibles huellas de violencia en el ejido San José del Viñedo, municipio de Gómez Palacio, Durango.

Tras el reporte, al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal, la Policía Investigadora de Delitos (PID), efectivos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes encontraron el cadáver de un hombre, cuya identidad no ha sido establecida hasta el momento.

El área fue acordonada de inmediato para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), mientras que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a las instalaciones del anfiteatro, donde se le practicará la necropsia de ley a fin de determinar las causas precisas de la muerte.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no emitieron alguna declaración oficial sobre el caso; sin embargo, se espera que en las próximas horas se brinde mayor información sobre este hecho.