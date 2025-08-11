Policiaca Policiaca Fallecimientos Accidentes viales Agresiones Detenidos

Policiaca

Encuentran cuerpo con huellas de violencia en ejido de Gómez Palacio

Encuentran cuerpo con huellas de violencia en ejido de Gómez Palacio

Encuentran cuerpo con huellas de violencia en ejido de Gómez Palacio

EL SIGLO DE TORREÓN

La tarde-noche de este martes, alrededor de las 19:00 horas, las corporaciones de seguridad activaron un fuerte operativo luego del hallazgo de un cuerpo sin vida con visibles huellas de violencia en el ejido San José del Viñedo, municipio de Gómez Palacio, Durango.

Tras el reporte, al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal, la Policía Investigadora de Delitos (PID), efectivos de la Guardia Nacional y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes encontraron el cadáver de un hombre, cuya identidad no ha sido establecida hasta el momento.

El área fue acordonada de inmediato para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), mientras que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a las instalaciones del anfiteatro, donde se le practicará la necropsia de ley a fin de determinar las causas precisas de la muerte.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no emitieron alguna declaración oficial sobre el caso; sin embargo, se espera que en las próximas horas se brinde mayor información sobre este hecho.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Policiaca Gómez Palacio

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Encuentran cuerpo con huellas de violencia en ejido de Gómez Palacio


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2405702

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx