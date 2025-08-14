Encuentran cadáver enterrado en el Ejido Santa Fe de Torreón

La mañana de este jueves, autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre en un predio del Ejido Santa Fe, en Torreón, presuntamente enterrado por un familiar.

El hallazgo ocurrió alrededor de las 9:50 horas, en el patio de un domicilio ubicado en la calle Francisco Villa, esquina con Porfirio Díaz. Fue una vecina quien dio aviso a la madre del fallecido, luego de descubrir el sitio donde estaba sepultado.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron como primer respondiente, solicitando la presencia de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de la unidad de Servicios Policiales de la Fiscalía General del Estado, quienes confirmaron el hallazgo y realizaron el levantamiento del cuerpo.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el caso estaría relacionado con un conflicto intrafamiliar y ya se cuenta con la identificación del probable responsable.

La autoridad ministerial informó que conforme avancen las investigaciones se dará a conocer más información.