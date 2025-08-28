Encuentran caballo abandonado y herido en el bulevar Laguna Sur

La noche de este miércoles, elementos de la Policía Municipal de Torreón acudieron al reporte de un caballo que se encontraba tirado a un costado del bulevar Laguna Sur, en el tramo con dirección hacia la carretera a Mieleras.

El aviso se generó inicialmente a través de redes sociales, donde ciudadanos difundieron fotografías y mensajes solicitando la intervención de las autoridades, ya que el animal presentaba un visible estado de deterioro físico y no lograba incorporarse por sí mismo .

Al llegar al lugar, los oficiales confirmaron que se trataba de un equino con notorio grado de deshidratación, además de múltiples heridas y lesiones visibles en distintas partes del cuerpo. De acuerdo con los uniformados, el caballo también mostraba infecciones que, al parecer, no habían recibido tratamiento médico, lo que hacía evidente una situación prolongada de abandono y maltrato.

Los policías permanecieron en la zona para atender al animal y resguardar el área mientras se solicitaba el apoyo de un transporte especial que permitiera su traslado a una clínica veterinaria, donde pudiera recibir la atención adecuada.

Un trasporte especial acudió al sitió y el quino fue llevado a la unidad K9, donde permanecerá a resguardo hasta que reciba su merecida atención.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado la propiedad del caballo, trascendió que podría pertenecer a carromateros que lo habrían dejado a su suerte debido a su delicado estado de salud, lo que apunta a un caso más de abandono animal en la región.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar este tipo de situaciones, recordando que el maltrato y el abandono de animales constituyen un delito sancionado por la ley.