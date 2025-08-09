Encuentran a velador muerto en una bodega

Sin vida, fue encontrado al interior de una bodega ubicada en Saltillo un hombre originario de Tlaxcala, el cual se desempeñaba como velador del lugar.

El hallazgo fue hecho por Francisco, luego de arribar a la bodega ubicada en la calle Libertad en la colonia Ojo de Agua, cuando pretendía iniciar con su jornada laboral.

Fue ingresar, cuando se encontró con su compañero Abel de entre 35 y 40 años de edad, el cual se encontraba aparentemente inconsciente sobre el piso, en la segunda planta del inmueble, por lo que de inmediato solicitó la presencia de paramédicos al Sistema Estatal de Emergencia 911.

Al lugar arribaron paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes al valorarlo, el cuerpo del hombre se encontraba rígido y frío, confirmando su fallecimiento.

Agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado se dieron cita en el lugar para iniciar con las averiguaciones así como recolección de indicios.

Según trascendió en el lugar, el hoy occiso en días anteriores acudió al médico por un padecimiento abdominal, por lo que se encontraba bajo tratamiento, sin embargo no se descarta que esta pudo ser la causa de su muerte.

Una vez que concluya la necropsia de ley, se podrá determinar la causa exacta de su muerte, por lo que se trasladó al SEMEFO, a donde se espera que también acudan familiares para iniciar con los trámites del traslado de sus restos a su estado de origen.