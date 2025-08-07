Encuentran a mujer en estado de descomposición en Parras de la Fuente

En avanzado estado de descomposición fue encontrado el cuerpo de una mujer al interior de su hogar ubicado en Parras de las Fuente, el cual ya presentaba algunos daños por parte de las mascotas que tenía.

Los hechos se registraron en el hogar ubicado en la Privada 5 de Febrero en la colonia Hacienda del Rosario, luego de que vecinos recibieran una llamada de familiares de Bertha de 56 años de edad, mismos que habitan en la vecina ciudad de Monterrey.

Sus familiares al no recibir respuesta a sus llamadas por al menos dos días, pidieron a los vecinos que acudieran a la casa a fin de tener alguna noticia de ella.

Basto acercarse un poco, cuando de inmediato percibieron un fuerte aroma fétido, por lo que al comunicarse de nuevo con los familiares, forzaron la puerta principal luego de que se los autorizaran.

Al ingresar, se encontraron con Bertha desvanecida sobre el piso, y avanzado estado de descomposición, por lo que de inmediato dieron parte a las autoridades, arribando al lugar elementos de la Policía Municipal, así como de Protección Civil y Bomberos.

Una vez que se acordonó la zona, personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo las diligencias así como recolección de indicios correspondientes.

Trascendió en el lugar, que el cuerpo de la hoy occisa presentaba algunos daños hecho por sus propias mascotas; asimismo, al no presentar huellas de violencia, se presume que la causa del deceso por infarto.

Será la necropsia de ley la que arroje las causas exactas de su fallecimiento, por lo que el cuerpo se trasladó al SEMEFO.