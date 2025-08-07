Policiaca FALLECIMIENTOS INCENDIOS ACCIDENTES VIALES SEGURIDAD Robos

RESCATES

Encuentran a hombre con probable intoxicación en el fondo de un arroyo

Fue trasladado en código rojo al Hospital General de Saltillo

Encuentran a hombre con probable intoxicación en el fondo de un arroyo

Encuentran a hombre con probable intoxicación en el fondo de un arroyo

ISABEL AMPUDIA

Poco faltó para que un hombre perdiera la vida, y el cual se encontró este jueves al fondo de un arroyo inconsciente, con larvas en los ojos y espuma en la boca, en el municipio de Saltillo.

El hombre fue localizado luego de que un vecino del sector al cruzar por el puente peatonal ubicado en la calle Correo, en la colonia Postal Cerritos, logró verlo en dichas condiciones.

Al creer que el hombre se encontraba sin vida, reportó la situación a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, arribando al lugar elementos de la Policía Estatal, así como de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

Fueron paramédicos de Cruz Roja quienes valoraron al hombre de aproximadamente 30 años de edad, confirmando que aun contaba con signos vitales, además de que probablemente se encontraba intoxicado.

Con ayuda de equipo de rescate, los paramédicos de la humanitaria institución lograron sacarlo del arroyo, y trasladarlo en código rojo al Hospital General de Saltillo, donde su estado de salud se reporta grave.


Por los hechos, la FGE abrió una carpeta de investigación a fin de localizar a sus familiares quienes podrían dar una pista de lo que sucedió, además de identificarlo.




               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Policiaca

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: rescates hombre arroyo Saltillo

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Policiaca
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
Encuentran a hombre con probable intoxicación en el fondo de un arroyo


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2404797

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx