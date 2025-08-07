Encuentran a hombre con probable intoxicación en el fondo de un arroyo

Poco faltó para que un hombre perdiera la vida, y el cual se encontró este jueves al fondo de un arroyo inconsciente, con larvas en los ojos y espuma en la boca, en el municipio de Saltillo.

El hombre fue localizado luego de que un vecino del sector al cruzar por el puente peatonal ubicado en la calle Correo, en la colonia Postal Cerritos, logró verlo en dichas condiciones.

Al creer que el hombre se encontraba sin vida, reportó la situación a través del Sistema Estatal de Emergencias 911, arribando al lugar elementos de la Policía Estatal, así como de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado.

Fueron paramédicos de Cruz Roja quienes valoraron al hombre de aproximadamente 30 años de edad, confirmando que aun contaba con signos vitales, además de que probablemente se encontraba intoxicado.

Con ayuda de equipo de rescate, los paramédicos de la humanitaria institución lograron sacarlo del arroyo, y trasladarlo en código rojo al Hospital General de Saltillo, donde su estado de salud se reporta grave.

Por los hechos, la FGE abrió una carpeta de investigación a fin de localizar a sus familiares quienes podrían dar una pista de lo que sucedió, además de identificarlo.