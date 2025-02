Este jueves, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la discusión sobre las suspensiones de la elección judicial.

Días atrás, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, solicitó a cuatro ministros que se opusieron a la reforma judicial a excusarse de la votación “por haberse pronunciado sobre el tema”.

La solicitud de excusa fue manifestada contra la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, así como los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez y Jorge Pardo Rebolledo, este último quien elaboró el proyecto a discusión.

Cabe señalar que la misma solicitud no aplica para las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, quienes son simpatizantes al proyecto de la Cuarta Transformación y han expresado su intención de participar en el proceso electoral judicial.

Esquivel, Batres y Ortiz han sido denunciadas ante el Instituto Nacional Electoral de realizar campaña anticipada.

La ministra presidenta Norma Piña y el lagunero Javier Laynez argumentaron que no pueden excusarse, porque no alcanzaría a tenerse el quorum para la sesión y su opinión sobre la reforma no involucra resolver las suspensiones. Además defendieron su imparcialidad.

En vivo: Suprema Corte discute suspensiones a elección judicial