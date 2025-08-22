En la sesión ordinaria de Cabildo que se lleva a cabo este viernes, se presenta la propuesta de convocatoria pública para designar a la nueva persona titular de la Contraloría Municipal, puesto que hasta hoy desempeña Eduardo Terrazas Ramos.

Con esta propuesta, se oficializa uno de los movimientos previstos en al menos seis direcciones de la administración municipal. El alcalde Román Alberto Cepeda González ha señalado que estas modificaciones responden a nuevos retos y escenarios que enfrenta su gobierno.

VER TAMBIÉN Preparan relevo en la Contraloría Municipal de Torreón

En vivo: Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Torreón