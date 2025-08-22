Torreón Ayuntamiento de Torreón TORREÓN Clima en La Laguna Seguridad Pública

En vivo: Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Torreón

En la sesión ordinaria de Cabildo que se lleva a cabo este viernes, se presenta la propuesta de convocatoria pública para designar a la nueva persona titular de la Contraloría Municipal, puesto que hasta hoy desempeña Eduardo Terrazas Ramos.

Con esta propuesta, se oficializa uno de los movimientos previstos en al menos seis direcciones de la administración municipal. El alcalde Román Alberto Cepeda González ha señalado que estas modificaciones responden a nuevos retos y escenarios que enfrenta su gobierno.

Preparan relevo en la Contraloría Municipal de Torreón

