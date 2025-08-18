Internacional Israel-Palestina Ucrania Ucrania-Rusia Donald Trump

Donald Trump recibe a Zelenski en busca de acuerdos de paz para Ucrania

EL SIGLO

Este lunes, el presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca a su homólogo de Ucrania, Volodímir Zelenski, mientras se buscan acuerdos para llevar la paz a su país, invadido por Rusia.

Zelenski fue cuestionado sobre no realizar elecciones en su país, dado que su mandato ya habría concluido, a lo que aclaró que una vez que sea seguro lo permitirá. En ese momento, el presidente Trump manifestó curiosidad sobre si una guerra permite no realizar elecciones. 

Sobre un cese al fuego, Trump consideró que no era necesario y aseguró que se podría llegar a un acuerdo de paz con Rusia, aún con los combates activos. 

Zelenski estuvo de acuerdo en un una reunión trilateral con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a fin de acabar con la guerra. 

Este lunes, mandatarios europeos acudieron como apoyo a la reunión de Zelenski con Trump, luego de que este fuera presionado y criticado seriamente por Trump y su vicepresidente JD Vance durante una pasada reunión meses atrás, lo que enrareció las relaciones. 


Trump reiteró que ama los pueblos ucranianos y rusos, pero quiere que la guerra acabe y para ello debe haber una reunión trilateral.


Información en desarrollo.



