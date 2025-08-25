En vivo: Departamento de Justicia y la DEA ofrecen conferencia de prensa sobre Ismael 'El Mayo' Zambada

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi y el titular de la Agencia Antidrogas, Terrance Cole, junto a otras autoridades ofrecen una rueda de prensa la tarde de este lunes siguiendo la declaratoria de culpabilidad de el capo Ismael “El Mayo” Zambada.

Al declararse culpable, “El Mayo” reconoció que desde el principio y hasta su captura pagó sobornos a policías, militares y políticos en México.

Pidió perdón por sus acciones, de las que asumió responsabilidad y aceptó ser sentenciado a prisión de por vida, aparte de que le sean decomisados 15 mil millones de dólares.

Información en desarrollo.

