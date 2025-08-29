En vivo: Comisión Permanente sesiona sobre agresión a legisladores en acto del miércoles

Este viernes, el aún presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, convocó a una sesión de la Comisión Permanente a la que acudieron solamente los legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde y los legisladores del PRI, incluyendo los que participaron en la agresión a Noroña.

Si bien Morena y aliados pidieron la salida de los legisladores que no pertenecen a la Permanente, Fernández Noroña lo permitió. Entre los presentes están el diputado Rubén Moreira y el senador "Alito" Moreno.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, sostuvo en entrevista antes de la sesión que su partido no acudiría al considerar "como todo lo que ha sido la 4T, que es un circo, la maroma, un teatro, para eso viven, para hacer un show".

Información en desarrollo.

