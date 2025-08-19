Nacional Beatriz Gutiérrez Müller Narcotráfico INAPAM Agresiones

Sheinbaum niega acuerdo con la DEA en materia de seguridad

EL SIGLO DE TORREÓN

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum inició su conferencia mañanera con un anuncio sorpresivo, el supuesto acuerdo anunciado por la Agencia Antidrogas (DEA) de Estados Unidos con México fue negado enérgicamente. 

"Quiero hacer una aclaración", manifestó la presidenta al hablar del comunicado sobre un acuerdo con México para una operación a la que llaman Portero.

"No hay ningún acuerdo con la DEA, la DEA emite el comunicado no sabemos con base en qué, nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA, lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas, es todo lo que hay".

Reiteró desconocer porqué emitieron el comunicado y afirmó que en materia de seguridad se tiene un acuerdo que tiene meses de trabajo y está "listo" con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Apuntó que el acuerdo consiste en que cada país opera en su territorio, al basarse en la soberanía, la confianza mutua, el respeto territorial y la coordinación "sin subordinación".


Manifestó que hay comunicación con las agencias, pero no hay ningún acuerdo para una operación en particular con la DEA. 



