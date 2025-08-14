Nacional SCJN Cofepris Visa americana Narcotráfico Reforma electoral

Claudia Sheinbaum

Sheinbaum anuncia detención de Carlos Treviño, exdirector de Pemex

EL SIGLO

La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Detención de Carlos Treviño, exdirector de Pemex

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la detención del exdirector de Pemex, Carlos Treviño, en Estados Unidos. 

Treviño fue el último director de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto y fue detenido acusado de presunta corrupción. 

Se prevé que sea deportado en los próximos días, aclaró la presidenta y agregó que su detención está ligada al caso de Emilio Lozoya y Odebrecht. 


¿Quién es Carlos Treviño, exdirector de Pemex detenido?


Carlos Treviño Medina es ingeniero en Industrias Alimentarias y tiene dos maestrías una en Administración de Empresas y una en Ciencias con especialidad en Alimentos 


La revista Líderes Mexicanos lo colocaba en el lugar 280 de los 300 del Poder Ejecutivo


Durante el sexenio de Peña Nieto fue director de Finanzas del IMSS, director de Financiera Rural y subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).


Durante su periodo al frente de Pemex, Treviño concertó nuevos préstamos y cerró acuerdos con empresas privadas en las refinerías y para subastar bloques petroleros terrestres. La deuda de la petrolera era de 100 mil millones de dólares. 


Información en desarrollo.



(ARCHIVO) 
(ARCHIVO)

               
               


               

               
               

               
               
               
