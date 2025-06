La presidenta Claudia Sheinbaum ofrece su conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Acusaciones de lavado de dinero de instituciones financieras

Este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum demandó a Estados Unidos acusar con pruebas y no dichos a las instituciones financieras sancionadas ayer por el Departamento del Tesoro.

Sheinbaum reiteró lo anunciado por Hacienda sobre los reportes de lavado de dinero del FinCEN, señalando que la única información que pudo verificarse por parte de México fueron los datos de transferencias electrónicas a través de las tres instituciones (CIBanco, Intercam y Vector) con empresas chinas legalmente constituidas.

Señaló que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició una revisión en el marco de la regulación nacional encontrando problemas administrativos que ya han sido sancionados.

Sostuvo “Si hay pruebas, se actúa, pero si no hay, no se puede actuar como en cualquier delito; pero hasta ahora el Departamento del Tesoro no ha enviado ninguna prueba que indique que hay lavado de dinero y tenemos antecedentes , donde incluso en el caso del general Cienfuegos se le detuvo sin ninguna prueba”.

La presidenta reiteró que México "no se subordina a nadie", aparte de expresar que México es un gran país y se le debe respetar.

"No somos piñata de nadie".

Sheinbaum demanda a Estados Unidos acusar con pruebas y no dichos tras señalar a bancos de lavado