En una banca se registró la muerte de un hombre en Parras de la Fuente

En la soledad de una banca, un hombre perdió la vida la tarde de este jueves en Parras de la Fuente, el cual se presume que sufrió un infarto al presentar huellas visibles de violencia.

Fue una banca ubicada en la calle Reforma, en primer cuadro de la ciudad, donde se encontraba Gerardo de 57 años de edad, aparentemente dormido, sin embargo, quienes pasaban por el lugar notaron algo extraño.

Al no responder a ningún estimulo, solicitaron la presencia de paramédicos, arribando al lugar los de Cruz Roja, quienes al valorar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron parte a la autoridad.

Personal de Protección Civil así como elementos de la Policia Municipal, fueron los encargados de acordonar la zona, para dar paso a los agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado a iniciar con las pesquisas correspondientes.

Tras no presentar huellas de violencia en su cuerpo, se presume que la causa de su muerte fue un probable infarto, por lo que su cuerpo se trasladó al SEMEFO a fin de que se le practique la necropsia de ley y con ello determinar las causas exactas del deceso.