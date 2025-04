En un fin de semana, 4 mil personas visitan el Cañón de Fernández

El año pasado se registraron cerca de 10 mil personas que ingresaron al Parque Nacional Cañón de Fernández durante el periodo de Semana Santa. El pasado fin de semana (del presente año), alrededor de 4 mil personas acudieron al Cañón de Fernández, por lo que se espera mayor presencia de visitantes en estos días. Lo anterior según datos de la Dirección de Medio Ambiente y Ecología.

Mediante un operativo de supervisión, el personal de Medio Ambiente exhorta a la ciudadanía para respetar esta área natural protegida (ANP), y las indicaciones de las autoridades:

No ingerir bebidas embriagantes, importante no manejar en estado de ebriedad para evitar accidentes . El pasado fin de semana, se registró un percance que no pasó a mayores, cuando un vehículo estuvo a punto de caer al barranco, afortunadamente personal del Municipio se encontraba en el sitio para auxiliar a quienes viajaban en la unidad.

La entrada a razers, cuatrimotos y vehículos todoterreno no está permitida, esto con el ánimo de proteger la reserva natural y la seguridad de los paseantes; evitar encender fogatas o hacerlo lejos de los árboles, arbustos y maleza, ya que pueden provocar un incendio forestal (asegurarse de apagarlas completamente) ; no cortar las ramas de los ejemplares, ni perturbar a la fauna; evitar ingresar al río, pues las corrientes son peligrosas.

También se pide a la población visitante recoger su basura y tirarla en el contenedor más cercano (en caso de que el bote de basura esté al tope, se recomienda deshacerse de la basura hasta llegar a casa), esto con el fin de evitar incendios por efecto lupa. Respetar y seguir las instrucciones puede salvar vidas y evitar consecuencias graves tanto ambientales como para las personas.