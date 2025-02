En tres semanas podrá concluir migración de trabajadores al HRAE del ISSSTE

En un lapso de tres semanas podrá concluir la migración del personal del Hospital General “Dr. Francisco Galindo Chávez” al Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) del ISSSTE, con lo que se estará en condiciones de proceder al cierre del inmueble antiguo que se ubica frente a la Alameda Zaragoza.

Durante una reunión que este miércoles sostuvieron trabajadores que aún laboran en el Hospital General con los representantes de la Delegación Estatal en Coahuila, éstos se comprometieron a hacer los trámites necesarios para generar los formatos FM1, que son las constancias de nombramiento y/o movimientos del personal.

Con ello, se daría la formalidad de cambio de adscripción que los sindicalizados han estado demandando, con lo que sus contratos establecerán que son trabajadores del HRAE, algo que les dará certeza laboral y seguridad.

A la reunión acudieron el subdelegado Administrativo del ISSSTE en Coahuila, Andoni Larequi Butler; la subdelegada médica, Ana María Martínez y el jefe del Departamento de Recursos Humanos, Juan Martín Martínez Muñoz, quienes no proporcionaron detalles a este medio de comunicación.

Como se ha informado, son 371 trabajadores quienes no han migrado al hospital de alta especialidad, principalmente porque el Instituto no les había dado la certeza de que, al hacerlo, se formalizaría el cambio de adscripción, ya que hasta entonces no se les ofrecía ninguna garantía de que pertenecerían al nuevo hospital, con todas las obligaciones y prestaciones que esto conlleva.

Además, de las mil 513 plazas que se crearon para el nuevo hospital, más de 600 fueron ocupadas por personal del hospital viejo, mediante concurso y ascenso escalafonario.

Durante la reunión, los trabajadores del ISSSTE también pidieron que se les dé a conocer el oficio en el cual se hace referencia a la sustitución del Hospital General con el de Alta Especialidad, pues aunque los representantes de la Delegación aseguraron que eso nunca fue un secreto, a ellos nunca se les transmitió dicha información, abonando a la incertidumbre y dudas que ya tenían.

Según les hicieron saber, los servicios de Oncología, Laboratorio, Hemodiálisis y Banco de Sangre van a continuar activos en el hospital antiguo, mientras se consiguen las licencias para incorporarlos al HRAE, cuyos trámites requieren de tiempo, de ahí que no fijaron un plazo para ello.

Sobre el cierre del edificio, una vez que dichos servicios se reubiquen al HRAE, las autoridades delegacionales no han sido claras si esto será definitivo o se va a realizar algún peritaje para determinar la viabilidad de su reparación, luego de que se ha manejado la posibilidad de conservar el inmueble habilitándolo como una Clínica de Medicina Familiar.