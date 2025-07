En Torreón hay un desgobierno total: Attolini Murra

El 80 % de la población en Torreón considera que el gobierno no es capaz de resolver un problema en términos de servicios, señaló el diputado Antonio Attolini Murra, luego de los resultados que obtuvo la ciudad lagunera en la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU) que se dieron a conocer recientemente.

Bajo este contexto, el legislador morenista mencionó que desde la drástica caída en la percepción de inseguridad que se sucedió en el primer trimestre del año, en donde Torreón fue la ciudad en la que más cayó la percepción de seguridad en todo el país, más del 30% , ubicándola en lo que hoy es más o menos el 48%.

“Lo que revela la ENSU de julio, es que la percepción de inseguridad sigue prácticamente igual. Es decir, no hay modificación en cómo los ciudadanos de Torreón perciben su entorno en términos de seguridad no solamente vinculados a la seguridad entendida con policías o cámaras de vigilancia, sino también cómo hay fallas en servicios básicos, en el interior urbano, la desconfianza en las autoridades”, precisó.

Por lo anterior, afirmó que por eso tan relevante la información que se revela en la encuesta, pues no solo se habla de incidencia delictiva.

Sostuvo que hay un dato bien revelador que evidentemente el Ayuntamiento no va a querer abordar, pero que hace que hoy sea también mucho más destacable el resultado de esta encuesta.

“Si bien la percepción de inseguridad después de su desplome de marzo de este año no se modifica, lo que sí es tremendo es el porcentaje de personas que considera que el gobierno de Torreón es efectivo en términos de la resolución de problemas. El dato es que el 22%, solamente 2 de cada 10 personas que viven en Torreón, consideran que su gobierno es eficiente en términos de resolución de problemas. Y es una caída de 9 puntos desde la última encuesta de marzo en donde el resultado era de 35%”, puntualizó.

Indico que si de por sí en marzo era terrible el resultado, lo que vemos ahora en junio es todavía peor: 2 de cada 10 personas son las que consideran que el gobierno de Torreón es capaz de resolver un problema en términos de servicios.

Resaltó que la gente considera que los principales problemas de Torreón son los baches en calles y avenidas, las fallas en el suministro de agua potable, las coladeras tapadas, las deficiencias en el drenaje y también, por supuesto, la delincuencia como los robos, las extorsiones, los fraudes y, a su vez, también el alumbrado público insuficiente. Estos 6 elementos son los que engloban la percepción de seguridad que se hace por parte de esta encuesta.

“El verdadero desplome que debería preocupar a propios y extraños, es que solamente el 22% de la población considera que el gobierno actual de Roman Alberto Cepeda es capaz de resolver un problema en términos de servicios públicos y es una caída de casi 9 puntos por parte de la anterior medición que se hizo en marzo. Es brutal lo que estamos viendo, es un desgobierno, ya no es una expresión únicamente retórica, es algo que está medido, es verificable, no hay nada de lo cual para sentirse satisfechos, no hay nada con lo cual uno se pueda sentir cómodo, la crisis es total y la ingobernabilidad va más allá de las cifras alegres que el ayuntamiento presenta para tratar de enmascarar, de maquillar, de no enfrentar la realidad de que se le salió de las manos el gobierno de Torreón”, destacó.

Añadió que: “golpean a un diputado fuera de un evento deportivo, aumentan las riñas en el Paseo Morelos, se inunda el poniente de la ciudad durante cinco días consecutivos, no existe claridad sobre los proyectos de infraestructura vial en los cuales hay amenazas de ecocidío y hay una respuesta violenta, cerrada, agresiva por parte del ayuntamiento cuando se le cuestiona por parte de colectivos y de miembros de la sociedad civil”.

Subrayó que todo eso forma parte del ecosistema que se ha vivido en los meses de marzo, abril, mayo a junio en Torreón , que vuelve a ser la evaluación y por eso es que el gobierno de Torreón es catalogado como uno de los peores gobiernos a nivel nacional y el desplome en la percepción de inseguridad se mantiene.

“Estancado en la permanente mediocridad, porque nada de lo que el alcalde Roman Alberto Cepeda o del secretario del Ayuntamiento Pepe Ganem o de su tesorero o de su síndico, ninguno de los funcionarios públicos, por más esfuerzo que se haya tratado de hacer, no lograron revertir el desgobierno en el que está el ayuntamiento de Torreón”, expuso.

Dijo que, lo que está diciendo esta encuesta es muy sencillo. La mitad de la población de Torreón se siente insegura y solamente dos de cada diez personas consideran que el gobierno es capaz de resolver un problema en términos de servicios públicos.

Recordó que Torreón hace un año se ubicaba más o menos en el promedio nacional, y hoy está por debajo del mismo en un desplome de casi 20 puntos que lo pone en una situación complicadísima porque para evaluar estadísticas también se tienen que evaluar tendencias.

Reiteró que en este ecosistema de prioridades que se revelan en esta encuesta, los ciudadanos de Torreón dan cuenta de que la mitad considera que su vida en Torreón es insegura, la mitad de la población y dos de cada diez personas, o dicho de otra manera, el 80% de la población en Torreón considera que el gobierno no es capaz de resolver un problema en términos de servicios, “es un desgobierno total”.