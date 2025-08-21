En Torreón detienen a joven por amenazas, portaba una pistola de juguete

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal realizaron la detención de Sebastián “NN” de 19 años de edad, luego de que adoptara una conducta agresiva y lanzara amenazas durante un recorrido de vigilancia en la colonia División del Norte.

Los hechos ocurrieron la tarde del miércoles en el cruce de las calles Manuel Servín y Aquiles Serdán, donde los agentes observaron a un joven que golpeaba con fuerza la puerta de un domicilio. Al aproximarse para verificar la situación, el individuo tomó una actitud hostil y comenzó a amenazar verbalmente a los oficiales.

Pese a los llamados de los elementos para que se calmara, el joven hizo caso omiso y sacó de entre sus ropas lo que parecía ser un arma de fuego. Ante el riesgo, los agentes aplicaron técnicas de control para neutralizarlo de inmediato, constatando posteriormente que se trataba de una pistola de juguete de plástico color negro, sin marca visible.

El detenido, quien mostraba signos de estar bajo los efectos de sustancias tóxicas, fue asegurado y trasladado a las instalaciones del Centro de Detención Temporal para su certificación médica y posteriormente fue puesto a disposición del agente investigador del Ministerio Público, para que se determine su situación legal.