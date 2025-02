En temporada invernal, Coahuila notificó un caso de metapneumovirus humano

En la temporada invernal 2024-2025, la Secretaría de Salud de Coahuila registró un caso de metapneumovirus humano (HMPV) aunque no se ha informado en qué semana epidemiológica se notificó ni tampoco en qué región del Estado se reportó.

El dato se publicó en el reporte semanal de epidemiología que hizo la dependencia estatal con corte al 31 de enero del año en curso y que venía adjunto con 106 casos positivos de Influenza en la entidad así como 24 casos del virus sincicial respiratorio (VSR) y 10 infecciones por Covid-19, sin defunciones. El Siglo de Torreón solicitó mayor información al área de Comunicación Social pero no se obtuvo respuesta.

A mediados de enero de este año, Iván Alejandro Moscoso González, subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades en la Secretaría de Salud de Coahuila, aclaró que el metapneumovirus no es nuevo y que ha sido monitoreado desde que se registró el incremento de casos de influenza en 2009. Dijo que habían tenido casos sospechosos de HMPV y que aunque no se descartaba su circulación, no era una situación de alarma pues estaba siendo vigilado dentro de los sistemas de epidemiología.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define al metaneumovirus humano como uno de los virus causantes del resfriado común, una infección de las vías respiratorias altas. Aunque generalmente provoca síntomas leves, en algunos casos puede causar cuadros muy graves.

Este virus pertenece a la familia Pneumoviridae, al igual que el virus respiratorio sincicial. Se detectó por primera vez en 2001, aunque lleva varias décadas propagándose entre los seres humanos por todo el mundo.

El metaneumovirus humano se transmite de manera similar a otros virus del resfriado común: por el aire, a través de partículas respiratorias infecciosas emitidas por una persona enferma y hacia personas no infectadas . Es decir, se puede contraer el virus al estar cerca de una persona enferma o compartir con ella un espacio cerrado. Además y de acuerdo con la explicación de la OMS, el virus puede entrar en el organismo si se tocan superficies contaminadas, como pomos o tiradores de puertas, y después se llevan las manos a los ojos, la nariz o la boca.

Por lo general, las personas infectadas por este presentan síntomas similares a los del resfriado o la gripe, como son la tos, fiebre, dolor de garganta, secreción o congestión nasal, dolores corporales y dolor de cabeza. La OMS, señala que el metaneumovirus humano causa resfriados que se pueden tratar con medicamentos de venta libre para aliviar el dolor, la fiebre, la congestión nasal y la tos. También puede ser de utilidad descansar mucho e hidratarse. La prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es el método más fiable para diagnosticar esta infección, ya que proporciona resultados precisos en unas pocas horas.