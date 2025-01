En sus marcas...

- En conferencia de prensa, se presentó la edición 2025 de la Carrera Atlética El Siglo de Torreón, misma que se realizará el próximo domingo 9 de febrero, en sus distancias de Medio Maratón y 5 K.

En cuanto a los detalles de la prueba, se informó que la premiación para los triunfadores generales y por categorías, así como en la rifa entre los participantes, es atractiva y jugosa, donde se incluyen viajes, por lo que los registros para tomar parte en esta fiesta deportiva, comenzaron semanas atrás con gran respuesta de los "runners", quienes ayer se hicieron presentes en esta casa editora, en la información proporcionada a los representantes de los diferentes medios de comunicación de la región.

La salida en ambas distancias, será en las instalaciones de El Siglo de Torreón, justo en el cruce de la Avenida Matamoros y Calle Acuña de esta ciudad, mientras que la META, en el Bosque Venustiano Carranza, por la Calle Juan Pablos.

La 21 K, iniciará a las 7 de la mañana, mientras que la 5 K a las 8:30 horas. Habrá también pruebas para los niños, con categorías infantiles que comenzarán su corto recorrido, a partir de las 10:30 horas, a un costado del gran pulmón lagunero.

El cupo es para 1,500 participantes, mientras que los trayectos pueden consultarse en las páginas www.carrera.elsiglo.mx y en www.chronosport.mx donde se tienen detalles de la ruta, altimetría, abastecimientos, tiempos parciales, sanitarios, animación, entre otras cosas.

Las inscripciones se realizan físicamente en la matriz de El Siglo de Torreón, en el centro de la ciudad, así como en sus diferentes sucursales como La Rosita (Paseo de la Rosita No. 903), Calle 12 (Mariano López Ortiz No. 1284 Nte), Gómez Palacio (Calle Centenario No. 226 Ote).

También en el Bosque Venustiano Carranza con el popular "Yayo", así como cargo a tarjeta en el sitio www.chronosport.mx. El costo para el Medio Maratón es de 500 pesos, en la 5 K de 350 y en las infantiles de 200 pesos.

La entrega de kits a los corredores, será el sábado 8 de febrero, de 10 de la mañana a 3 de la tarde en el Siglo de Torreón. Cada paquete incluye playera y medalla de corredor, dorsal, chip Desechable, uso de aplicación ChronoSport Live, visera y solo para los participantes en el 21 K, de un atractivo buff.

En cuanto a los derechos del corredor, se contará con cronometrajes parciales en ruta y finales (tiempo chip y tiempo disparo), así como tiempos en vivo a través de App - ChronoSport Live, además de rastreo de ubicación del participante en el trayecto.

También tendrán certificado de resultados, abastecimiento de agua y bebida isotónica en ruta y META, servicio médico y guardarropa, además del vehículo en retaguardia para traslado a META (barredora).

El año pasado, el olímpico mexicano de la región, Juan Joel Pacheco y la también lagunera Argentina Valdepeñas, impusieron su respectivo vertiginoso, para llevarse en su respectiva rama, el Medio Maratón 21 K El Siglo de Torreón.