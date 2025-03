'En Morena minimizan caso del Rancho Izaguirre', comenta Diputado local del PAN

El diputado local panista de Durango, Fernando Rocha Amaro, calificó como irresponsables las declaraciones del presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, respecto al Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, que se utilizó como zona de reclutamiento forzado, entrenamiento y campo de exterminio por parte del crimen organizado. Rocha consideró que en un tema tan sensible como es el caso de personas desaparecidas todos los políticos deben cuidar sus palabras pues las madres buscadoras están haciendo el trabajo que correspondería hacer al Estado Mexicano.

"Tenemos que ser empáticos porque detrás de todo esto hay jóvenes desaparecidos... Los hallazgos en Jalisco por madres buscadoras que están haciendo la chamba que le corresponde al gobierno, desafortunadamente el tema de los crematorios y restos humanos es lamentable y vemos con angustia cómo desafortunadamente todos los que alzaron la voz en su momento con el tema de Ayotzinapa, que no fue un tema menor, y que pertenecen ahora a Morena, ahorita no hacen comentarios o los hacen incluso al contrario pues vimos las declaraciones irresponsables del senador Noroña en donde en pocas palabras dijo que el hallazgo de las madres buscadoras eran mentiras y que no era real", señaló el diputado panista.