Nacional CLAUDIA SHEINBAUM Visa americana Narcotráfico SCJN Pobreza

CLAUDIA SHEINBAUM

‘En México, el pueblo manda’, dice Claudia Sheinbaum tras dichos de Donald Trump

El mensaje de Sheinbaum ocurre luego de que Trump dijera que, tanto México como Canadá, hacen lo que su Administración les dice que hagan

‘En México, el pueblo manda’, dice Claudia Sheinbaum tras dichos de Donald Trump

‘En México, el pueblo manda’, dice Claudia Sheinbaum tras dichos de Donald Trump

EFE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió este jueves “a quien tenga duda” que en el país manda el pueblo, luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, afirmara que México y Canadá hacen lo que su Gobierno les dice que hagan.

“Por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: en México el pueblo manda”, afirmó en un video compartido en sus redes sociales.

El mensaje de Sheinbaum ocurre luego de que Trump dijera que, tanto México como Canadá, hacen lo que su Administración les dice que hagan cuando se trata de la seguridad fronteriza, un problema que dijo haber resuelto él mismo.

"México hace lo que le decimos que haga, y Canadá hace lo que le decimos que haga", aseguró Trump en declaraciones a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.



El republicano elogió su supuesto plan para acabar con la delincuencia y afirmó que cuando él regresó a la Casa Blanca, en enero pasado, la situación en las dos fronteras "era horrible"; sin embargo, ahora ya no: "Hay gente que dice que es un milagro", apuntó.


Estas declaraciones se producen luego de que México enviara a Estados Unidos a 26 líderes del narcotráfico presos en el país latinoamericano, después de que lo solicitara el Departamento de Justicia estadounidense.


Además, en las últimas horas se ha generado una controversia en México por el vuelo de un dron estadounidense sobre espacio aéreo mexicano.


Sheinbaum aseguró este jueves en una conferencia que el sobrevuelo fue solicitado por su Gobierno porque México no cuenta con el material específico que era requerido.


"Se hace la solicitud dentro de los marcos de colaboración para que haya un vuelo de los Estados Unidos de equipos que no se tienen en México", apuntó la gobernante mexicana, que añadió que se usó para una investigación especial "relacionada con la delincuencia organizada".



               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Nacional

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Donald Trump Claudia Sheinbaum

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Nacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
‘En México, el pueblo manda’, dice Claudia Sheinbaum tras dichos de Donald Trump


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2406485

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx