'En Medio de la Tempestad', el homenaje del artista lagunero San Rebelle a las mujeres de la cultura popular

Ante el tránsito de automóviles que circulan hacia el sur de la ciudad por la calle Múzquiz, equina con Morelos, en el sector Alianza de Torreón, una galería urbana ocupa la vitrina central de una popular tienda de ropa vaquera. Bajo el nombre de Rastro Galería, el proyecto está dirigido al arte contemporáneo y es gestionado por creadores de la región.

En esta ocasión, el artista visual Antonio San Rebelle es quien expone su muestra titulada En Medio de la Tempestad, donde ha realizado un homenaje a artistas de la cultura popular como Jenni Rivera, Gloria Trevi, Lola Flores, Silvia Pinal y Alejandra Guzmán.

“Son cinco mujeres que son influencias en mi trabajo. Mis inspiraciones son más musicales, no tanto literarias. Son más de artistas, actrices, toda esta onda de la cultura pop, el cine, todo esto. Estas mujeres son las que me han influenciado y me gusta ver en ellas cosas que yo no tenía al momento en que iniciaba: ellas eran o son fuertes, muy aguerridas y tienen una resiliencia para mostrar su trabajo”, indicó el artista en entrevista.