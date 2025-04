En marcha, torneos de Futbol 9 en el Miami Soccer Indoor

Quedaron abiertas de manera oficial, las canchas sintéticas de modalidad Futbol 9, en el complejo deportivo Miami Soccer Indoor, ubicado sobre la calzada Saltillo 400, donde se busca fomentar la práctica de este deporte, en un formato al que los laguneros se han adaptado rápidamente.

MÁS DE 30 EQUIPOS

En conferencia de prensa, ayer fueron ofrecidos los detalles de esta instalación deportiva que cuenta con dos canchas de medidas exactas para la práctica del Futbol 9, es decir, con 9 jugadores en el campo por cada equipo; más exigencia táctica que en el Futbol 7, aunque quizá menor exigencia física que en el Futbol convencional, de 11 jugadores. La reunión informativa fue encabezada por el empresario y promotor, Juan Antonio Gómez, quien informó que apenas a unos días de que fue lanzada la convocatoria para la liga semanal, ya se ha tenido una excelente respuesta y son más de 32 equipos, los que ya se han inscrito y comenzaron a disputar partidos amistosos y también algunos ya de la liga.

La modalidad de Futbol 9 es muy parecida al Futbol 7, salvo por el número de jugadores en el campo, pero se mantiene la prohibición de las barridas, el saque de banda se realiza con las manos, no hay límite de sustituciones de jugadores y se castiga con falta cuando se usa fuerza desmedida a menos de tres metros de la línea de banda, sin importar si el futbolista juega el balón o no. “Es un estilo de futbol que mantiene mucho la importancia de la estrategia de los entrenadores, eso es lo que la distingue, además de ser un poco más sencillo para completar los equipos, a diferencia del futbol soccer, en el que necesitas no solamente once jugadores, sino también cambios, acá, por las dimensiones del campo y por la duración de los partidos, es común que los jugadores estén en la cancha desde el silbatazo inicial hasta que termina el juego”, explicó Juan Antonio Gómez hijo. Además del Futbol 9, las canchas también albergan partidos y entrenamientos de tochito y futbol americano arena, lo que brinda mayores opciones a los deportistas.