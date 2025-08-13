En marcha, la Kids League del CDT

Centenares de niños laguneros darán vida a la Kids League, torneo de futbol infantil que prioriza el tema formativo, y que tuvo su ceremonia inaugural el pasado martes por la noche, en las canchas del Club Deportivo Torreón (CDT) Oriente, que será la sede del certamen.

OCHO CATEGORÍAS

En una agradable noche en el CDT, se celebró la ceremonia de inauguración que contó con la presencia de los exfutbolistas profesionales, Antonio “La Mona” Olvera y César Bernal, quienes felicitaron a todos los pequeños deportistas, por su deseo de practicar el futbol en un ambiente de convivencia. Gustavo Trujillo, director del torneo, informó que el certamen cuenta con ocho categorías: Biberones, Dientes de Leche, Asqueles, Convivencia, Juvenil A, Juvenil B y Juvenil C; en esta primera jornada se registraron 96 equipos, respaldados por la participación y asesoría de exjugadores profesionales como César Bernal y Luis Lozoya.

“El objetivo es enseñarle al jugador los valores del deporte: compañerismo, respeto, juego limpio, disciplina y perseverancia”, expresó Trujillo. Además, todos los equipos tendrán la oportunidad de disputar una final y recibir premios, con el fin de que cada niño viva la emoción de competir por un título. Como premio especial, el campeón de la categoría Juvenil A obtendrá la renta de una quinta para disfrutar de una convivencia con todo su equipo: “Queremos que los niños se lleven recuerdos y experiencias más allá de la cancha”, dijo el organizador.

Esta Kids League se desarrollará a lo largo de 14 jornadas, con la gran final para el 8 de diciembre.