En Lerdo se reforestaron más de cien mil árboles durante la administración

Durante la presente administración municipal de Lerdo se han reforestado un total de 115 mil árboles. A través de las acciones de la dirección de Medio Ambiente y Ecología, se desarrollaron múltiples campañas para exhortar a las instituciones educativas y a los vecinos de cada colonia, fraccionamiento y localidad en el municipio, a sumarse al programa de preservación del medio ambiente y adoptar un árbol, participando en la plantación y el cuidado de los ejemplares.

Esta es una de las estrategias sostenibles que se han desarrollado por medio de la dependencia municipal, pues también se trabajó en la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y en la Protección de las Áreas Naturales como el Cañón de Fernández.

Aunque actualmente el Cañón de Fernández, es Área Natural Protegida (ANP) de carácter Federal, el Municipio de Lerdo reforzó las acciones de protección y preservación en los parajes del río, con patrullaje ecológico para salvaguardar los ecosistemas y exhortar a los turistas de respetar la flora y fauna de la zona.

La estrategia fue hacer partícipe a la ciudadanía en estas “acciones verdes” que buscan mitigar el cambio climático.