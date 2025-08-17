Gómez Palacio y Lerdo GÓMEZ PALACIO Lerdo Obras Públicas Autismo

Medio Ambiente

En Lerdo se reforestaron más de cien mil árboles durante la administración

En Lerdo se reforestaron más de cien mil árboles durante la administración

En Lerdo se reforestaron más de cien mil árboles durante la administración

DIANA GONZÁLEZ

Durante la presente administración municipal de Lerdo se han reforestado un total de 115 mil árboles. A través de las acciones de la dirección de Medio Ambiente y Ecología, se desarrollaron múltiples campañas para exhortar a las instituciones educativas y a los vecinos de cada colonia, fraccionamiento y localidad en el municipio, a sumarse al programa de preservación del medio ambiente y adoptar un árbol, participando en la plantación y el cuidado de los ejemplares.

Esta es una de las estrategias sostenibles que se han desarrollado por medio de la dependencia municipal, pues también se trabajó en la actualización del Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial y en la Protección de las Áreas Naturales como el Cañón de Fernández.

Aunque actualmente el Cañón de Fernández, es Área Natural Protegida (ANP) de carácter Federal, el Municipio de Lerdo reforzó las acciones de protección y preservación en los parajes del río, con patrullaje ecológico para salvaguardar los ecosistemas y exhortar a los turistas de respetar la flora y fauna de la zona.

La estrategia fue hacer partícipe a la ciudadanía en estas “acciones verdes” que buscan mitigar el cambio climático.


               
               


               

               
               

               
               
               
Leer más de Gómez Palacio y Lerdo

	       

		       
			       
			       Síguenos en Google News
		       
	       




         
         
         


	    
	    
      

    
	       

               
Escrito en: Medio Ambiente Lerdo Reforestación

               


               Comentar esta noticia -
               
         

         
Noticias relacionadas


               
               

                  

                  

                  

                  

               

               


               

                  
                  Siglo Plus 
               

               

                  

                  

                  

               

               

               
                 
      

               
	      
            

            

               

                  

                  

               

               


               
TENDENCIA

               
            

               
+ LEÍDAS


               
    
                  
    2. 
                  
    3. 
                  
    4. 
                  
    5. 
                  
    6. 
                  
    7. 
               


               

                  
                  

                 


		  

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO Últimas noticias

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Gómez Palacio y Lerdo
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

         

            

		
 



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

           
	       
               
Fotografías más vistas

               

               
Videos más vistos semana

               


            

         


	         
         
         
      


      
En Lerdo se reforestaron más de cien mil árboles durante la administración


      

      

         

            

            

		    
  
		      

				       
 
				    

				    
   
					   
Clasificados 

				    

				 

			    


		    

	    

         

	


      



      
ID: 2407164

      


   YouTube
   Facebook
   Twitter
   Instagram
   TikTok





     
      
      
     
    
      
     
      
                  
                     
         
      

      
elsiglo.mx