En Informe Anual, Tec de Monterrey campus Laguna destaca 97.3% de empleabilidad

El Tecnológico de Monterrey campus Laguna presentó el Informe Anual 2024, destacando más de 10 mil egresados desde su fundación, así como una tasa de empleabilidad del 97.3 por ciento, una inversión millonaria y una robusta vinculación con el sector gubernamental, empresarial y civil.

La presentación de resultados se realizó en la arena Borregos “Santiago A. Garza de la Mora” y el director general del campus, Agustín Hernández Castro dijo que el informe refleja un año de avances significativos que consolidan la misión de liderar el futuro de la educación, inspirando nuevas oportunidades.

La exposición de las metas se dividió en tres apartados que fueron: El modelo educativo: conformado por HighPoint International School, PrepaTec y nivel profesional; Liderazgo y formación estudiantil: compuesto por grupos estudiantiles, actividades deportivas y artístico-culturales; así como Institución: con temas de inclusión, impacto social, sostenibilidad e inversión.

Destacó los logros de las cinco escuelas que conforman al Tec de Monterrey en La Laguna y que son: Escuela de Arquitectura y Humanidades, Escuela de Ingeniería y Ciencias, Escuela de Negocios, PrepaTec y HighPoint International School. Mencionó que hay vínculos con más de 100 socios formadores, entre entidades gubernamentales, empresas, instituciones y asociaciones civiles.

De igual forma resaltó los logros de los equipos de robótica de HighPoint International School y PrepaTec, que se colocaron entre los mejores del internacionales: Tecminators, es top 12 global en la categoría First LEGO League y Roult ganó el Engineering Inspiration Award, el premio más prestigioso de la División Daly en el mundial de FIRST Robotics Competition, respectivamente.

Mencionó la iniciativa estudiantil para dialogar con candidatos a alcaldes de Torreón, las más de 120 preseas conseguidas en el plano atlético y las numerosas presentaciones artísticas y culturales dentro y fuera del Tec.

En el plano institucional, el director general del Tec de Monterrey en Torreón mencionó que a lo largo del año anterior se abrieron las puertas del campus en pro de la educación masiva, la inclusión y el impacto social.

Agregó que con 2.5 millones de pesos se realizaron diversos esfuerzos en términos de ahorro de energía eléctrica, agua y gas para combatir el calentamiento global. Todo ello, le valió al campus la distinción STARS Plata, un reconocimiento internacional otorgado por la Association for the Advancemente of Sustainability in Higher Education (AASHEE), que evalúa el desempeño sostenible de instituciones en educación superior. Esa distinción, posiciona al campus y al Tec como la universidad con el puntaje más alto en América Latina y México.

Además, el campus invirtió 34 millones en la biblioteca y un espacio de aprendizaje común, cafetería, un laboratorio de finanzas, un laboratorio de robótica para preparatoria, así como la remodelación y equipamiento de su gimnasio. El director dijo que las inversiones continúan en este 2025 con más de 14 millones de pesos en laboratorios de Ingeniería, Negocios y oficinas de mentoría de PrepaTec.

Finalmente, se informó que el campus Laguna alista una serie de actividades para el próximo semestre, con motivo de su 50 aniversario.

Al informe acudieron funcionarios, empresarios, miembros de organizaciones civiles, medios de comunicación, comunidad Tec y público en general.