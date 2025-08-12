En Gómez Palacio recibe donación de mezquites para reforzar reforestación

La Dirección de Ecología y Protección al Ambiente recibió la donación de árboles de mezquite por parte de la empresa Pilgrim’s Pride S. de R.L. de C.V., como parte de una compensación ecológica.

Estos ejemplares se destinarán a fortalecer el programa de reforestación urbana que se desarrolla en diversos sectores del municipio.

Gustavo Acosta Vázquez, titular de la dependencia, informó que los árboles se integrarán a proyectos estratégicos para el mejoramiento del entorno y la generación de espacios más verdes.

Precisó que los ejemplares, con alturas de entre cuatro y cinco metros y diámetros de tres a cuatro pulgadas, cuentan con características óptimas para su adaptación y supervivencia en la región, por lo que formarán parte del plan de reforestación municipal.

Con esta acción, la empresa avícola reafirma su compromiso ambiental, sumando esta aportación a otras colaboraciones previas en beneficio de la ciudad.

El mezquite, especie nativa de la Comarca Lagunera, destaca por su bajo consumo de agua, su capacidad de generar sombra abundante y permitir la circulación del aire. Sus flores, además, atraen polinizadores como las abejas, contribuyendo significativamente a la biodiversidad.

El Gobierno Municipal subrayó que este tipo de colaboraciones fortalecen las políticas de desarrollo sostenible, promueven el bienestar ciudadano y fomentan la participación activa del sector empresarial en la protección y conservación del ecosistema local.